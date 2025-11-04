Drifttekniker
Tekniska Verken i Linköping AB (Publ) / Driftmaskinistjobb / Linköping Visa alla driftmaskinistjobb i Linköping
2025-11-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tekniska Verken i Linköping AB (Publ) i Linköping
, Mjölby
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Är du vår nya dagtidsgående drifttekniker?
Vill du vara med och skapa en mer hållbar och resurseffektiv framtid?
Hos Tekniska verken tar vi tillvara på resurser som annars skulle gått till spillo - och omvandlar dem till ånga, el, kyla och fjärrvärme. Nu söker vi en dagtidsgående drifttekniker som vill bidra till ett hållbart samhälle och göra verklig skillnad.
Som dagtidsgående drifttekniker arbetar du i nära samarbete med våra skiftlag och bidrar till en trygg, effektiv och optimerad drift av våra produktionsanläggningar. Du arbetar både proaktivt och avhjälpande, och är delaktig i projekt, revisioner och utvecklingsinsatser. Med varierande och spännande arbetsuppgifter kommer dina dagar att fyllas med att:
- stötta driften på våra kraftvärmeverk
- ingå som driftrepresentant vid revisioner och projekt
- samverka med närliggande avdelningar gällande både driftoptimering och underhåll
- jobba med administrativa uppgifter som dokumentation och instruktioner
- förbereda underhållsinsatser med säkra avställningar, arbetsbeskedshantering och heta arbeten
Är du den vi letar efter?
Som person är du självständig och van att ta ansvar för genomförandet av dina arbetsuppgifter. I rollen samarbetar du med kollegor från olika delar av verksamheten, vilket gör att du trivs i samarbete och kommunikation - både när allt flyter på och när oväntade situationer uppstår. Problemlösning är en naturlig del av ditt arbetssätt, och du har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Vi ser också att du är flexibel och kan växla fokus mellan olika uppgifter när det behövs. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Erfarenheter du har med dig och delar med oss:
- utbildning som drifttekniker alternativt annan utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig
- kunskap om processövervakning, energisystem och producerande anläggningar
- kunskap om underhålls- och reparationsarbete
- kunskap inom elteknik samt styr- och reglerteknik
- goda kunskaper i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt
- B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på kraftvärmeverk.
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef David Rosén, 013-20 82 88. Facklig information lämnas av Emmelie Linderoth, Unionen, 013-30 86 12, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Filippa Dahlgren, HR-specialist Rekrytering, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte på att söka redan idag! Se dock till att skicka in din ansökan senast den 30:e november.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tekniska Verken i Linköping AB (Publ)
(org.nr 556004-9727), https://www.tekniskaverken.se/ Arbetsplats
Tekniska verken Jobbnummer
9588594