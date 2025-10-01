Drifttekniker
2025-10-01
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.

Arbetsuppgifter
Som drifttekniker hos oss rapporterar du till samordnare och enhetschef. Du arbetar självständigt med badvattenrening och kyla, planerat underhåll, felavhjälpning, beställningar, ombyggnationer och nyinstallationer. Teamet samarbetar och hjälps åt mellan de olika yrkeskompetenserna samt med externa underleverantörer. Beredskap kommer att ingå i tjänsten.
Exempel på arbetsuppgifter är:
* Tillsyn, rondering, skötsel och drift av fastigheter, med fokus på VVS.
* Hantera arbetsorder från kund.
* Medverka vid upprättning och uppföljning av underhållsplaner.
* Säkerställa leverans för framtida drift och utveckling tillsammans med dina kollegor.
* Proaktivt arbeta med förbättringar och underhållsarbete för kund.
* Tillsyn, reparation & åtgärd av värmeanläggning, ventilation, el och vatten, vatten, sanitet och avloppsanläggningar inkl. sanitetsgods, fett- och oljeavskiljare, vattenlås, brunnar avlopp, styrsystem ventilation, värme & kyla
* Beställa i Proceedo och vara behjälplig vid upphandlingsfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har 2-årig YH-utbildning inom fastighet, energi eller installationsteknik.
Du har dokumenterad yrkeserfarenhet inom fastighetsdrift med moderna installationssystem, eller erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
I rollen som drifttekniker är det viktigt att du har bra samarbetsförmåga, är flexibel och lyhörd i kontakt med både kollegor och kunder. Du är driven, engagerad och har en förmåga att hålla hög servicenivå till våra kunder och arbetar strukturerat med problemlösning.
Tjänsten kräver att du har:
* Du har förmågan att kunna läsa ritningar och flödesscheman.
* Kunskaper inom el, styr- och reglerteknik främst, Schneider, Siemens.
* Dokumenterad kunskap i minst ett av dessa system erfordras.
* God kunskap om energioptimering.
* God kunskap om ventilation och värmesystem
Vi ser att du har god datavana och behärskar Officepaketet samt kan hantera styr och övervakningssystem samt arbetsorder digitalt.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Michael Nilsson michael.nilsson@molndal.se 0707-690579 Jobbnummer
9534297