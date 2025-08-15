Drifttekniker
2025-08-15
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Hörby kommun förstärker sin organisation och söker en kompetent och självgående drifttekniker till vårat team. Vi söker dig som uppskattar att få lära dig nya saker och möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Arbetar du som drifttekniker idag och är på jakt efter nytt jobb? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten innebär en kombination av att arbeta praktiskt såväl som administrativt. Du kommer arbeta med planering och genomförande av tillsyn och skötsel, utförande av förebyggande och avhjälpande underhåll, vara en stöttepelare gentemot fastighetsteknikerna med din spetskompetens i områdena värme, ventilation, styr och reglerteknik.
Du kommer även att få utbildning och ingå i gruppen som säkerställer driften av kommunens badanläggning.
• Arbeta med felsökning av tekniska installationer inom värme, ventilation, el och styr och regler.
• Själv åtgärda upptäckta brister i ovan nämnda system, eller vid större jobb ha en god kontakt med kommunens upphandlade entreprenörer.
• Övervakning av kommunens fastighetstekniska system ( Arrigo och Momentum)
• Utförande av energieffektiviseringsåtgärder och optimering av driftssystem.
• Samarbete med driftingenjör, fastighetsteknikerna, hyresgäster och entreprenörer för att säkerställa högsta kvalitet på våra tjänster.
• Fysiskt vara ute i fastigheterna och säkerställa och optimera driften på de tekniska installationerna.
• Utföra luftflödesmätningar.
• Delvis driftskötsel av kommunens badanläggning.
• Delta i och driva mindre projekt och förbättringsarbeten.Kvalifikationer
• B-körkort är ett krav
• Teknisk utbildning samt ett par års arbetslivserfarenhet inom fastighetsteknik, vvs,
styr & reglerteknik eller motsvarande.
• Har arbetserfarenhet från drift och underhåll av fastigheter.
• Goda kunskaper och förståelse av att jobba i fastighetsdatasystem.
• Erfarenhet inom energieffektivisering
• Har förmågan att arbeta strukturerat och självständigt, samt god samarbetsförmåga.
• God datorvana
• Är praktiskt lagd, lösningsorienterad och tar ansvar
• Behärskar svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Du behöver vara trygg, lojal, nyfiken och ha god självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor driver verksamheten behöver du ha god samarbetsförmåga och förmåga att vara tydlig i din kommunikation. I ditt yrkesutövande krävs ett gott omdöme och integritet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
