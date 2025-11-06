Drifttekniker - Skövde
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Eskilstuna Visa alla fastighetsskötarjobb i Eskilstuna
2025-11-06
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Arboga
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en drifttekniker till Skövde . Vill du arbeta med ett unikt fastighetsbestånd och ha en bred roll med stort ansvar i en tjänst med viktig samhällsfunktion är du välkommen med din ansökan!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Var ska du jobba och vad ska du göra?
Distrikt Skövde är en del av Fortifikationsverkets fastighetsavdelning och har som huvuduppgift att ansvara för förvaltning, drift och underhåll av fastigheter inom Skövde Garnison. Skövde tillhör Region Väst, som även omfattar de andra distrikten Karlsborg och Såtenäs. Inom distriktet arbetar ett dedikerat arbetslag bestående av tio drifttekniker och en driftchef som ansvarar för skötsel och teknisk drift av byggnaderna i Skövde.
Vår verksamhet har ett helhetsansvar för tillsyn, skötsel och proaktivt underhåll av tekniska installationer och infrastruktur i byggnader. Genom att hantera dagliga kund- och leverantörskontakter säkerställer vi att alla behov tillgodoses på bästa sätt. Driftdistrikten är en nyckelfunktion för att garantera en pålitlig och effektiv förvaltning av fastighetsbeståndet, och vårt fokus ligger alltid på att möta kundernas krav och förväntningar
Du kommer att självständigt arbeta med drift och skötsel av vårt fastighetsbestånd. Det innebär att medverka i tillsyn och skötsel samt förebyggande underhåll av främst tekniska installationer i byggnader och tillhörande infrastruktur som värme- el- va- och luftbehandlingssystem, styr-, regler- och övervakningssystem. Distriktet har eget hög- och lågspänningsnät, Va-nät. I rollen ingår kund- och leverantörskontakter. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå. Se gärna filmen Att jobba som drifttekniker | FortifikationsverketPubliceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant teknisk utbildning inom fastighetsdrift, alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller på annat sätt vi bedömer likvärdigt. Du ska ha erfarenhet av fastighetsdrift och relevant teknisk erfarenhet eller motsvarande kunskaper. Vi vill du ska erfarenhet av service och felanmälan samt felsökning av tekniska installationer och förebyggande arbete med tillsyn och skötsel av byggnader. Du ska kunna arbeta med administrativa stödsystem i en pc-miljö. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten samt svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har auktorisation lågspänning och erfarenhet av att arbeta med el, värme, kyla samt styr- och övervakningssystem i fastigheter. Vi ser gärna att du är en person som inte är rädd att ta i och att ta tag i de arbetsuppgifter som dyker upp oavsett inom vilket område. Är du allmänt händig och teknikskt kunnig är det till din fördel.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. För den här tjänsten krävs det att du trivs med att samarbeta med andra och har ett serviceinriktat förhållningssätt gentemot kollegor, kunder och andra samarbetspartners. Du trivs med att hitta nya arbetssätt, hitta lösningar på problem och tycker om varierande arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du är en person som inte är rädd att ta i och att ta tag i de arbetsuppgifter som dyker upp oavsett inom vilket område och att du är allmänt händig och tekniskt kunnig.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 trevliga och professionella kollegor runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Läs mer om vårt erbjudande på vår hemsida.
Om anställningen
Tjjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Skövde. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 30 november 2025. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta Driftchef Jakob Tengbert 010-44 44 875 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik 010-44 45 647 . Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, telefon 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9592165