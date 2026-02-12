Drifttekniker - Halmstad
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Halmstad Visa alla fastighetsskötarjobb i Halmstad
2026-02-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Halmstad
, Hässleholm
, Kristianstad
, Lund
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en viktig och ansvarsfull roll där brandskydd och säkerhet står i fokus? Som drifttekniker hos oss får du en central roll i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och bidrar till trygga, välfungerande fastigheter. Du arbetar nära verksamheten med både tekniska installationer och löpande tillsyn, där din kompetens gör verklig skillnad varje dag.
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Med vår unika kompetens inom försvarsfastigheter skapar vi säkra miljöer för ett robust totalförsvar.
Din vardag som drifttekniker
Tjänsten tillhör driftdistrikt Halmstad i region Sydväst, distriktet kommer att bestå av tolv drifttekniker och en driftchef.
Din roll kommer att innefatta tillsyn och skötsel av både egna och inhyrda fastigheter. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten. Arbetsuppgifterna omfattar tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av tekniska installationer, med särskilt fokus på SBA-arbete, egenkontroller och löpande skötsel.
I rollen ingår även ansvar för att arbeta aktivt med drift- och energioptimering samt felsökning och reparation av installationer inom el, värme, vatten, kyla och ventilation. Du utför egenkontroller, arbete med styr-, regler- och övervakningssystem (SRÖ), SBA samt allmän fastighetsskötsel. Administrativa uppgifter utgör en betydande del av arbetet.Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du driftteknikerutbildning eller annan utbildning som kan komma att bedömas likvärdig. Din utbildning ska dock ha innefattat något av följande: styr och regler (SRÖ), fastighetsdrift, ventilation, SBA och/eller kylanläggningar. Det är meriterande om du har utbildning som kyltekniker.
Utöver utbildning har du flerårig arbetslivserfarenhet från fastighetsbranschen inom drift (tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll). Du har även förmågan att felsöka på fastighetstekniska installationer och kan genomföra reparationer. Du behärskar svenska i tal och skrift samt har körkort B och svenskt medborgarskap.
Vi ser det som meriterande om du självständigt hanterat arbetsorder, felanmälningar samt felsökt och avhjälpt på egen hand eller i grupp. Kunskap och erfarenhet från arbete i säkerhetsklassad tjänst är också meriterande.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Som person är du samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är relationsskapande och har lätt för att bygga och vårda goda kontakter, både internt och externt. Samtidigt är du stabil, arbetar strukturerat och behåller ett lugnt och professionellt förhållningssätt även i pressade situationer. Du har även lätt för sätta dig in i andras situation, lyssnar förstår och visar hänsyn.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Halmstad. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 5 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Reidar Berg 010-44 45 491 eller rekryteringsspecialist Jennifer Englund, 073-145 59 97. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9739930