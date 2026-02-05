Drifttekniker - dörrmiljö
Västfastigheter Drift ansvarar för drift, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll och kundservice.
Våra fastigheter är komplexa och tekniskt utmanande. Med vårt specialistkunnande och kännedom om våra kunders villkor är vi med och skapar förutsättningar för livsviktig vård.
Nu har vi en ledig tjänst som drifttekniker till vår driftenhet Hiss och port, en med placering vid Östra sjukhuset. Vi söker dig som är engagerad tekniker och som gillar att jobba både självständigt och i team! Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
I din roll som drifttekniker dörrmiljö kommer du i första hand arbeta med tillsyn och skötselåtgärder samt med felavhjälpande underhåll av dörrar och lås. Du arbetar även med service och installationer åt våra kunder. Med stöd av driftchef och kollegor hanterar och prioriterar du arbetsorder, arbetet är varierat och stimulerande, där du tar stort eget ansvar.
Vår drift- och serviceverksamhet är organiserad utifrån teknikområden. Din enhets ansvarsområden innefattar dörrmiljöer med tillhörande styrningar, automatik och lås. På enheten arbetar ytterligare 5 dörrtekniker, 5 hisstekniker samt en tekniker med ansvar för patientlyftar och rörpost. Du kan även behöva hjälpa till med driftproblem på andra avdelningar än dörrmiljöer vid behov. Du ansvarar för att rapportera åtgärder i vårt affärssystem och att hantera den första kontrollen av genererade fakturor.
Resor mellan sjukhusen i Göteborg kan förekomma i tjänsten. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå, där du tillsammans med andra medarbetare i beredskap vid behov avhjälper fel på alla förekommande installationer i fastigheterna.
Vi ansvarar för Östra sjukhuset, Sahlgrenska, Mölndals sjukhus samt Högsbo närsjukhus.
Tjänsten avser placering på Östra sjukhuset, men kan ändras om behovet ändras.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, duktig på att bygga kommunikativa nätverk och har lätt för att samarbeta med andra. Du har ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt, och har god samordningsförmåga. Du är noggrann och handlingskraftig, har lätt för att ta initiativ och är van att självständigt ansvara för och lösa uppkomna problem. Som person värdesätter du att få arbeta tillsammans med engagerade kollegor och känner stolthet i din yrkesroll. Gemensamt ansvar för ditt och ditt teams leverans är en självklarhet för dig.
För den här tjänsten behöver du ha en teknisk gymnasieutbildning med inriktning el eller mekanik, alternativt motsvarande utbildning- eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Dina kunskaper i Officepaketet är goda och du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Då det förekommer resor i arbetet är även B-körkort ett krav för tjänsten.
Det är önskvärt om du har
B eller högre el-auktorisation och vana av att arbeta med arbetsorder
tidigare erfarenhet av arbete med service av dörrar och portar med tillhörande automatik och system
arbetat i en roll som kräver bred kunskap inom drift.
Vårt erbjudande
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och västra götalandsregionen. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Rekryteringsprocessen
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du svarar på frågorna i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Patrik Karlsson.
Varmt välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om
