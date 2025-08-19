Drifttekniker - Boden
Fortifikationsverket söker drifttekniker till Boden. Söker du ett varierat arbete hos en arbetsgivare med ett annorlunda fastighetsbestånd? Trivs du med att utföra tillsyn och skötsel och att felsöka och reparera fastigheter och tekniska installationer? Läs vidare och se om det är dig vi behöver och oss som du söker!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka Sveriges totalförsvar
Region Norr förvaltar Fortifikationsverkets fastighetsbestånd i Sveriges fyra nordligaste län Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Inom regionen arbetar idag drygt 110 personer fördelade på förvaltning, drift och stödfunktioner. Fastighetsbeståndet i driftdistrikt Boden Inre är varierat med allt från verkstäder, restauranger, kaserner till fordonstvättanläggningar, kallgarage och liknande. Driftdistriktet genomför tillsyn och skötsel samt felsökning och reparationer av fastigheterna och fastighetstekniska system samt olika typer av utomhusmiljöer.
Som drifttekniker arbetar du främst självständigt, men ibland tillsammans med andra, med drift och underhåll av vårt bestånd av fortifikatoriska anläggningar. Arbetet innefattar daglig kundkontakt och samarbete med Försvarsmakten och våra underleverantörer. Rollen innebär vidare att delta i mindre projekt. Arbetet sker inom distriktet med stationering i Boden men det förekommer resor. Beredskap kan komma att innefattas i tjänsten.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har drifttekniker- eller fastighetstekniskutbildning alternativt så har du förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig för tjänsten. Du har erfarenhet av arbete med drift och underhåll av tekniska system och fastigheter. Du har god administrativ förmåga, och god datavana som användare av stödsystem. Du har även goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med tillsyn och skötsel/underhåll av större fordonstvättsanläggningar. Det är även meriterande med arbetslivserfarenhet där man självständigt hanterat felanmälningar, driftoptimering samt felsökning samt om du har utbildning eller behörighet inom el, kyla, styr och regler eller VVS.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Som person är du lugn, stabil och fungerar väl i pressade situationer samt har förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förmåga att samarbeta och ser vikten av tydlig dialog för att skapa förtroende. Du tar ansvar för att arbetet blir utfört, strukturerar, prioriterar och följer upp. För att lyckas i rollen krävs att du är uthållig och engagerad i att driva ditt arbete framåt.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Boden. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Anställning i Fortifikationsverket innebär också att man blir krigsplacerad på sin arbetsplats. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 september 2025. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta driftchef Anna Alasalmi, tfn 010-44 44 229 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, tfn 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
