Driftspersonal till gata och park

Säters kommun, Gata och fastighetsenhet / Anläggningsarbetarjobb / Säter
2025-12-22


När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.

Publiceringsdatum
2025-12-22

Arbetsuppgifter
Välkommen till Gatu och fastighetsenheten i Säters kommun! Vi utökar driftsgruppen och söker efter ytterligare en engagerad kollega till vårt team som består av 14 medarbetare.

Vi söker dig som vill vara med och bidra till en trygg, trivsam och välskött utemiljö för kommunens invånare och besökare. Du blir en viktig del i samhällsservicen och arbetar både självständigt och i team med drift och underhåll av kommunens grön- och infrastrukturmiljöer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Skötsel av grönytor såsom:

Gräsklippning, plantering, beskärning av träd och buskar

Vår- och höststädning, ogräsbekämpning

Snöröjning och halkbekämpning (vinterberedskap)

Skötsel av kommunala lekplatser och badplatser

Städning av allmänna ytor och sopning

Skogsvårdsarbete på kommunal mark

Gatu- och väghållning, inklusive mindre reparationer

Transportuppdrag inom kommunen

Enklare fastighetsservice

Ärendehantering och dokumentation i digitala system

Kvalifikationer
B-körkort

Goda kunskaper i svenska språket

Du har en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, både tal och skrift.

God fysik och förmåga att arbeta utomhus året runt

Utbildning i skötsel av utemiljö

Erfarenhet av praktiskt arbete inom park, trädgård, anläggning, fastighet eller motsvarande

Grundläggande datorkunskaper (t.ex. för ärendehantering och tidrapportering)

Motorsågskörkort (AB eller högre)

Röjsågskort

B/E körkort

Erfarenhet av/ förarbevis inom maskiner som traktor, gräsklippare, lastmaskin eller redskapsbärare

Vana av vinterväghållning/snöröjning

Heta Arbeten-certifikat

Kunskap inom lekplatsbesiktning eller badplatsunderhåll

Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.

Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.

Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.

Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt.

ÖVRIGT
Arbetstider kan komma att variera.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285351".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Säters kommun (org.nr 212000-2247)

Arbetsplats
Säters kommun, Gata och fastighetsenhet

Kontakt
Chef
Marcus Andrén
marcus.andren@sater.se
0225-55137

Jobbnummer
9658447

