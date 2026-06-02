Driftsättningsledare stora stationsprojekt
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en Driftsättningsledare för stora stationsprojekt som vill vara med på resan! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som Driftsättningsledare bli du en del av enheten Projekt. Projektverksamheten ansvarar för att driva våra större stationsprojekt från anbud till driftklar anläggning. Vi är etablerade på flera orter och driver projekt i hela landet. Våra kunder är framför allt de större nätägarna och projekten omfattar alla spänningsnivåer från 10kV upp till 400kV. I projekten arbetar vi med den nyaste tekniken från flera av de ledande leverantörerna i branschen vilket ger en intressant och lärorik vardag.
Vad gör en Driftsättningsledare för stora stationsprojekt hos oss?
Tjänsten innebär i första hand att du arbetar med driftsättningar av våra större projekt, men även uppdrag inom mindre projekt och underhåll kan förekomma. Provningen inför driftsättning innefattar alla sorters kontrollutrustning som reläskydd, RTU:er, automatiker, lokalkraft med mera. Fokus kommer vara på större stationsprojekt på spänningsnivåerna 130kV och 400kV. I rollen ingår att ansvara för och samordna provningen när det är flera ingenjörer som arbetar i samma projekt. Inom ramen för projekten rapporterar du till projektledare. Du har det tekniska ansvaret och projektledaren det kommersiella.
Rollen innebär mycket resor inom Sverige. Både dagsresor och längre resor förekommer.
Exempel på arbetsuppgifter/ansvar som ingår:
Säkerställa teknisk funktion och kontraktsefterlevnad
Stötta projektet med tekniska frågor under hela projektets gång
Granskning av ritningsunderlag såsom enlinjeschema, reläblockschema, kretsschema med mera
Konfigurering av reläskydd, inklusive konfigurering av kommunikation via till exempel IEC61850
Upprättande av provningsplaner
Samordning av provningsarbetet när det är flera ingenjörer på plats
Samanställning av provningsprotokoll
Ansvara för kommunikation gällande tekniska frågor mot projektledare
Vara mentor till juniora medarbetare
Kravspecifikation
Vi söker dig som är analytisk och som gillar att lösa komplexa problem. För dig är ingenting omöjligt! Du är väl insatt inom området och vill gärna dela med dig av dina kunskaper till dina kollegor. Att ta dig an en uppgift och ta den i mål tillsammans med projektgruppen är en självklarhet för dig.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Erfarenhet av driftsättning av kontrollanläggningar för ställverk eller vattenkraftsstationer
Erfarenhet av konfigurering av reläskydd
Kompetens gällande kommunikation via IEC61850
En eftergymnasial elkraftsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom elkraft
God IT- och datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Meriterande:
Ledarskapserfarenhet
Erfarenhet av att vara mentor till juniora ingenjörer
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort: Flexibel placering. Exempelvis Stockholm, Västerås, Jönköping, Malmö, Trollhättan, Sundsvall, Umeå eller Luleå. Vänligen ange önskad placeringsort i din ansökan. Hemstationering kan bli aktuellt.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Björn Winberg, bjoern.winberg@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lea Skånberg, lea.skanberg@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Christel Karlsson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 21 juni 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
