Driftsättningsledare
Stockholm Vatten AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Vatten AB i Stockholm
, Botkyrka
, Ekerö
, Salem
, Nacka
eller i hela Sverige
Som Driftsättningsledare hos oss är du en i ett team som knyter ihop alla trådar och ser till att planerna blir verklighet. SFA projektet är stort och varje delleverans är en ny utmaning - en chans att lämna ett avtryck som märks långt efter driftsättning. Är du redo att ta ledningen? Sök tjänsten redan idag!
Vill du jobba för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad? Vi är Sveriges största vatten- och avfallsbolag som tar ansvar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt vi gör, både nu och för kommande generationer. Hos oss får du jobba med samhällsviktiga frågor som är viktiga för både människa och miljö.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Stockholm Vatten och Avfall satsar stort på Stockholms framtida avloppsrening och bygger ett av världens modernaste avloppsreningsverk med miljö och hållbarhet i fokus i Henriksdal.
Om du vill utvecklas och vara delaktig i vår verksamhet som genomgår en spännande förändringsresa och dessutom gillar att kombinera administrativt arbete med pulsen ute i produktion, är det här rätt arbete för dig.
Henriksdals reningsverk står inför flera stora om- och tillbyggnationer de kommande åren. Gruppen Mottagning SFA (Stockholms Framtida Avloppsrening) har en central samordnande roll och fungerar som gränssnitt mellan projektorganisationen och linjeorganisationen. Vi ansvarar för att säkerställa linjens kravställningar, driftsättningar och mottagningar av projektleveranser.
I den här rollen blir du ett viktigt tillskott för vår verksamhet där du i din roll ansvarar för att leda och samordna driftsättningen på VA-produktion och vara kommunikationskanalen mot driftsättningsgruppen SFA. I din roll rapporterar du till gruppchef Mottagning SFA
Din utmaning kommer vara att säkerställa att VA-produktion har en väl fungerande driftsättningsprocess. Du kommer dels samordna men även leda driftsättningar vid främst Henriksdals reningsverk, med din kompetens kommer du även stötta övriga vatten- och avloppsverk inom avdelningen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Henriksdal, Nacka. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
* Vara en del av linjeorganisationens samordning under driftsättning
* Planera och ta fram driftsättningsprogram i samråd med utförare
* Resursplanera utbildningar kopplade till driftsättningarna
* Planera och kravställa behov av interna resurser (driftsättningsgrupp)
* Leda och samordna driftsättningsgruppen i aktuella projekt
* Delta i driftsättningar och bevaka att driftsättningsrutinen följs
* Under driftsättning sammanställa kontroller och verifieringar
Förutom spännande arbetsuppgifter, kompetenta kollegor och ett mycket bra arbetsklimat så erbjuds du även goda anställningsförmåner som gym i huset, kompetensutveckling och bra flextidsvillkor.Kvalifikationer
Arbetet innebär mycket frihet under ansvar varför du behöver vara ansvarsfull, självgående, noggrann, initiativtagande och kommunikativ med kollegor, chefer, byggledare och andra. Kontakter med andra inom bolaget och med externa konsulter och entreprenörer kommer att vara ofta förekommande i din roll, så stora krav ställs på affärsmässighet i kombination med social kompetens. Du är en person som med enkelhet bygger hållbara relationer och samarbeten samtidigt som du kan sätta gränser när situationen kräver.
För att lyckas i tjänsten tror vi att du har:
* En eftergymnasial utbildning inom process eller maskin med några års ledarerfarenhet.
* Erfarenhet från underhållsrevisioner/driftsättningar inom industrin.
* Mycket goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt och du skriver instruktioner och underlag på ett strukturerat och lättbegripligt sätt.
* Körkort B.
Meriterande är att ha arbetat med riskanalyser och underlag för CE-märkning samt ha verkat som BAS-P.
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-09-21 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du gruppchef Mikael Lind på 08-522 133 56.Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision och Saco når du via Stockholm Vattens växel 08-522 120 00.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi valt att jobba med rekryteringstester i vår urvalsprocess.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272220". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Vatten AB
(org.nr 556210-6855) Arbetsplats
Stockholm Vatten och Avfall, HR Kontakt
Gruppchef
Mikael Lind Mikael.lind@svoa.se 08-522 133 56 Jobbnummer
9457617