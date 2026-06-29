Driftsamordnare till Lejonfastigheter
AS&B Executive AB / Fastighetsskötarjobb / Linköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Linköping
2026-06-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AS&B Executive AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ta ansvar för Linköpings viktigaste hus? Nu söker vi en driftsamordnare som är relationsskapande, strukturerad och gillar att samverka med andra.
Samhällsfastigheter är vår specialitet. Våra fastigheter är kärnan i vårt uppdrag men viktigast är människorna som vistas i dem varje dag. Det är för deras skull vi tar ansvar för Linköpings viktigaste hus. Hos oss blir du del av ett framåtdrivande fastighetsbolag som gör samhällsnytta varje dag. Vill du vara med och utveckla Linköping?
Du behövs när Linköping utvecklas
Som driftsamordnare hos Lejonfastigheter har du en central roll i att utveckla och följa upp våra driftavtal samt att samordna fastighetsdriften tillsammans med våra driftleverantörer. Du säkerställer att våra driftleveranser håller hög kvalitet och bidrar till att utveckla arbetssätt, rutiner och samverkan inom fastighetsdriften. I din roll är du en viktig länk mellan driftleverantörer, förvaltning och vår övriga verksamhet. Hos oss får du möjlighet och utrymme att vara innovativ och nytänkande inom ramarna för vårt uppdrag och våra mål. Du får stort eget ansvar och driver ditt arbete framåt.
Du kommer främst att arbeta med:
Följa upp driftleverantörernas leveranser och säkerställa att driftavtal efterlevs.
Samordna driftrelaterade frågor och uppdragsbeskrivningar.
Säkerställa att dokumentation, rutinbeskrivningar och felanmälningar registreras, hanteras och dokumenteras korrekt.
Du blir en del av en driven och kompetent grupp med nio kollegor och kommer även i hög utsträckning att samverka med övriga kollegor på Lejonfastigheter samt våra två leverantörer inom fastighetsdrift.
Vårt erbjudande
På Lejonfastigheter får du möjlighet att arbeta i en modern, aktivitetsbaserad miljö. Du blir del av en kultur som uppmuntrar utveckling och präglas av gemenskap och glädje. Hos oss möts du av ett välkomnande och öppet klimat där vi skapar förutsättningar för framgång tillsammans.
Långsiktighet och hållbarhet präglar våra fastigheter, och givetvis även vår arbetsmiljö. Våra medarbetare ska kunna ha en balanserad vardag och hälsa både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi flexibla arbetstider, hälsofrämjande förmåner och möjlighet att arbeta delvis på distans. Läs mer om hur det är att jobba på Lejonfastigheter här.
Vad har du med dig till oss?
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning inom fastighet, teknik, bygg eller energi, alternativt motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom fastighetsdrift, teknisk förvaltning eller liknande verksamhet och stor vana att arbeta med samordning, uppföljning och kvalitetsarbete. B-körkort är ett krav då tjänsten innebär resor inom Linköpings kommun.
För att trivas i rollen är det viktigt att du trivs med att samverka med många olika intressenter samtidigt och har mycket god samarbetsförmåga, samtidigt som du är självgående och lösningsorienterad. I din arbetsroll är du driven, affärsmässig och ansvarstagande. Du tar initiativ och är bra på att strukturera, planera och prioritera i ditt arbete.
Rollen innebär många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att du är flexibel, har goda kommunikativa kunskaper samt har lätt för att skapa och bibehålla relationer. Du lägger stor vikt vid att kommunicera med och uppdatera berörda parter under arbetets gång och är tillmötesgående, tydlig och lyhörd i ditt bemötande. Du utrycker dig tydligt i tal och skrift samt har goda system- och IT-färdigheter.
Ta ansvar med oss
Vi ser fram emot din ansökan senast 16 augusti. Välkommen att ta ansvar för Linköpings viktigaste hus tillsammans med oss!
Lejonfastigheter samarbetar med AS&B Executive i denna rekrytering. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Emelie Törnvall, 070-618 11 58, emelie.tornvall@asb-executive.se
.
Om Lejonfastigheter
Lejonfastigheter äger, utvecklar och förvaltar samhällsfastigheter där tiotusentals Linköpingsbor vistas och arbetar varje dag. Vårt uppdrag är att förse Linköpings kommun med ändamålsenliga lokaler. Vi ägs av Linköpings Stadshus AB och vårt uppdrag fokuserar på fastigheter för skola, omsorg, sport, kultur och andra former av samhällsservice – till exempel räddningstjänst och bibliotek.
Sammanlagt äger vi 250 fastigheter som innefattar ungefär 1000 hus, vilka skapar värde för de kommunala verksamheterna och invånarna runt om i Linköping. När verksamheternas behov förändras anpassar vi våra fastigheter, hyr in lösningar från andra fastighetsägare eller ser till att det byggs nytt. Med lyhördhet, nytänkande och långsiktighet arbetar vi för att uppnå vår vision: att bidra till ett attraktivt Linköping där människor trivs och utvecklas – genom hela livet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
(org.nr 556625-5260)
Industrigatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lejonfastigheter AB Kontakt
Konsult
Emelie Törnvall emelie.tornvall@asb-executive.se 070-618 11 58 Jobbnummer
9982493