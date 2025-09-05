Driftplanerare specialist
Ellevio AB / Elektronikjobb / Karlstad Visa alla elektronikjobb i Karlstad
2025-09-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ellevio AB i Karlstad
, Munkfors
, Torsby
, Tanum
, Linköping
eller i hela Sverige
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största elnätsbolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team inom Operation Planning i Karlstad som Driftplanerare specialist.
Om rollen som Driftplanerare specialist
I rollen som Driftplanerare tar du en nyckelposition i Ellevios elnät. Du ansvarar för att granska och säkerställa drifttagningar av underhållsarbeten och investeringsprojekt, samt koordinera andra nätägares arbeten som påverkar vårt nät. Du blir en viktig länk mellan planering, entreprenörer och kunder där din kompetens bidrar till både kvalitet och leveranssäkerhet.
Arbetet innefattar även att utföra avbrottsanalyser åt nätplanering som underlag till beslut om investeringar samt planera underhållsarbete för hela året. Du kommer att samarbeta nära med andra avdelningar inom Ellevio och våra entreprenörer.
Rollen innebär också att du får använda din erfarenhet i mentorskap för nyanställda och att du driver förbättringar av våra arbetssätt.
Vi befinner oss i en spännande digitaliseringsresa där du kan få möjlighet att engagera dig i olika delprojekt och piloter som utvecklar både verksamheten och din egen kompetens.
" Den här tjänsten ger dig ett stort eget ansvar och frihet i arbetet, samtidigt som du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens. Här får du chansen att göra skillnad - både genom att bidra med din erfarenhet och genom att vara med och forma framtidens energilösningar i ett mer hållbart samhälle. " - Christina Stöllman, chef driftplanering
Vem är du?
Som person trivs du med att samarbeta och du delar gärna med dig av dina erfarenheter för att bidra till teamets utveckling. Du är en analytisk person med ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Du har lätt för att ta initiativ och driva dina arbetsuppgifter framåt på ett självständigt sätt.
Vi söker dig som har:
• Civil- eller högskoleingenjörsutbildning inom elkraft, elektroteknik eller motsvarande tekniskt område.
• Minst fyra års erfarenhet av arbete med elnät
• Ingående anläggningskunskap och kraftsystemsförståelse.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande är om du har:
• Kunskaper i ESA.
• Praktisk erfarenhet från fält, vilket ger dig förståelse för genomförande i verkligheten
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi i år blivit utnämnda till Karriärföretag för femte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
Om du vill ta reda på mer:
• Vem gör vad när Ellevio elektrifierar Sverige?
• Möt några av dina blivande kollegor
• Läs mer om vårt erbjudande till anställda
• Läs mer om vår rekryteringsprocess
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 10 oktober.
Tester ingår som ett andra steg i rekryteringsprocessen. Vi använder oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett problemlösningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Christina Stöllman på christina.stollman@ellevio.se
eller på tel. 070 535 21 65. Vid frågor gällande ansökningsprocessen kontakta rekryteringsansvarig Gabriella Boumadi på gabriella.boumadi@ellevio.se
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585,) en säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Om du söker en tjänst hos oss som kan komma att krigsplaceras får du information om det i samband med din anställning. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio AB
(org.nr 556037-7326), https://www.ellevio.se Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
9493905