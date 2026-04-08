Driftopperatör

Uniflex AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Norrköping
2026-04-08


Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Arbetsuppgifterna/ansvarområdena består av följande:

- Styra produktionsanläggningen mot uppsatta produktionsmål och enligt rådande driftinstruktioner.
• Utföra schemalagda automatiska rengöringar av processobjekt
• Genomföra funktionskontroller av förutbestämda processobjekt
• Utföra av- och påställningar av objekt vid underhållsarbete
• Rondering av anläggningen
• Skiftrapportering
• Rapportering i affärssystem avseende drift och underhåll
• Övriga arbetsuppgifter

• Ständiga förbättringar
• OEE-rapportering
• Följa och utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med företagets rådande rutiner, policys och riktlinjer gällande
livsmedelssäkerhet, kvalitet, miljö och säkerhet.
• Arbeta aktivt för att uppnå hög livsmedelssäkerhet, god arbetsmiljö samt hög säkerhet inom verksamheten.

Arbetsperiod:
April - Augusti

Vem är du?

Vi ser gärna att du som söker är en ansvarstagande, noggrann och flexibel person som både trivs med att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Vi ser också gärna att du har:

• Erfarenhet av processindustri.
• Erfarenhet från kontrollrums arbete och processtyrning inom processindustri.
• Grundläggande kunskaper i svenska och engelska.
• Grundläggande datahantering.
• Truckkort - Motvikts truck + erfarenhet utav att köra



Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Södra Grytsgatan 4 (visa karta)
602 33  NORRKÖPING

Arbetsplats
Uniflex Sverige AB

Kontakt
Sophia Delin
sophia.delin@uniflex.se

Jobbnummer
9841474


   

