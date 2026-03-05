Driftoperatör, kross- och band
2026-03-05
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vi söker nu en driftoperatör, kross- och band till Kristinebergsgruvan. Tjänsten passar dig som trivs med praktiskt arbete, rondering och att säkerställa att produktionen fungerar som den ska, även när arbetet är återkommande och kräver uthållighet, fokus och handlingskraft. Du kommer framför allt att arbeta i vår nya anläggning Rävliden, som är en viktig del av vår framtida produktion.
Rävliden, en av våra mest framtidsorienterade satsningar. Här bygger vi en modern, elektrifierad underjordsgruva med fokus på hållbarhet, effektivitet och förbättrad arbetsmiljö.
Din roll
Som driftoperatör ansvarar du för att vår kross- och bandanläggning fungerar säkert och effektivt. Det innebär daglig drift, rondering, enklare felsökning och att agera snabbt när något behöver åtgärdas. Du trivs med att ta egna initiativ och uppskattar ett självständigt arbete. Arbetet bedrivs under jord och sker i skift, en vecka arbete, en vecka ledig.
Ditt team
Du ingår i ett mindre driftteam med erfarenhet inom mekanik, underhåll och produktion. Vi stöttar varandra, men rollen innebär stort eget ansvar och mycket självständigt arbete.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Daglig drift, tillsyn och rondering av kross- och bandanläggning
Övervakning av uppfodringssystemet och rapportering av avvikelser
Enklare felsökning och åtgärder vid driftstörningar
Praktiskt arbete med städning, rensning och hantering av utrustning
Loggning och rapportering i underhållssystem
Ditt bidrag
Vi söker dig som tar ansvar och trivs i ett arbete där det är viktigt att vara uppmärksam, noggrann och handlingskraftig. Du gillar att arbeta praktiskt och har inga problem med arbetsuppgifter som är återkommande eller rutinmässiga, du vet att en stabil drift är grunden för säker och effektiv produktion. Du är trygg med att arbeta självständigt i underjordsdrift, kan fatta beslut när situationen kräver det och ser till att saker blir gjorda. Samtidigt har du lätt för att samarbeta när det behövs och kommunicerar tydligt. Framför allt har du ett högt säkerhetstänk och tar ansvar för både din egen och kollegornas arbetsmiljö.
Vi söker dig som har
Gymnasieutbildning inom industri, teknik, fordon eller motsvarande
Erfarenhet från driftarbete, gruva, processindustri eller annan tung industri
Förmåga att arbeta självständigt, fatta beslut och agera snabbt vid behov
God säkerhetsmedvetenhet och noggrannhet i dagligt arbete
Styrsystems- och maskinvana samt grundläggande felsökningsförmåga
Grundläggande datorkunskaper
Mycket god svenska i tal och skrift samt grundläggande förståelse för engelska
B-körkort
Meriterande om du har
Erfarenhet av kross, band eller uppfodringssystem
Kunskap om Maximo eller liknande underhållssystem
Erfarenhet av underjordslogistik eller driftmiljö
Hydraulikkunskaper eller svetsvana
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Daniel Holmgren Daniel.Holmgren2@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Helen Eklid, Helen.Eklid@ext.boliden.com
Facklig information får du av Ola Holmström, IF Metall Kristineberg 0910-70 51 44.
Sista dag att ansöka är 25 mars 2026
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MCF) under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
