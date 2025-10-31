Driftledningsingenjör
2025-10-31
Vill du hålla Göteborg igång - dygnet runt?
Vi på Göteborg Energi Nät AB (GENAB) ser till att staden aldrig står still.
Elen ska fram, oavsett väder, tid på dygnet eller vad som händer i omvärlden. Nu söker vi en Driftledningsingenjör som vill vara med och ta ansvar för Göteborgs elförsörjning - och samtidigt utvecklas i ett engagerat och kunnigt team.
Din uppgift
Som Driftledningsingenjör är du en nyckelperson i att säkra driften av vårt elnät. Du övervakar anläggningarnas status, hanterar larm och initierar rätt åtgärder vid störningar. Tillsammans med våra fälttekniker prioriterar du insatser och ser till att elen snabbt är tillbaka när något händer. Du planerar och leder även omkopplingar i nätet, skriver driftordrar och informerar kunder inför planerade arbeten.
Det här är ett jobb där du verkligen gör skillnad - för företag, sjukhus, kollektivtrafik och alla som bor i Göteborg.
Ditt team
Du blir en del av driftledningscentralen, där vi styr och övervakar elnätet för hela Göteborg. Arbetet bedrivs i treskift och du jobbar tillsammans med tio andra driftledningsingenjörer i ett tight team som stöttar varandra dygnet runt. Totalt är vi cirka 20 kollegor som delar ett gemensamt uppdrag: trygg el till hela staden.
Hos oss får du arbeta med ett samhällsviktigt uppdrag - och känna stolthet över att ditt arbete gör skillnad varje dag. Du blir en del av en organisation som värdesätter trygghet, utveckling och laganda, och där teknik och hållbarhet går hand i hand.
Din chef bli Bosse Prick.
• Efter över 20 år som chef inom olika verksamhetsområden har jag lärt mig att det mest kraftfulla man kan skapa är en organisation där människor är medskapande, engagerade och samarbetar för att nå och överträffa våra mål. Det är det som driver mig som ledare.
Din kompetens
Du är en person som trivs när det händer saker och som tar ansvar när det gäller. Du tänker klart även under press, samarbetar prestigelöst och kommunicerar tydligt. Du vill bidra - inte bara till en säker drift, utan till hela Göteborgs framtid.
Vi tror att du har:
- Flera års erfarenhet inom eldistribution eller eldrift, gärna med insyn i arbetet från en driftledningscentral. Du är van att fatta beslut i realtid och har ett starkt säkerhetsfokus och djup teknisk förståelse.
- En högskoleingenjörsexamen inom elkraft eller annan teknisk utbildning som vi bedömer likvärdig. Du kan också ha förvärvat motsvarande kunskaper genom lång yrkeserfarenhet inom eldrift, nätövervakning eller relaterade områden.
Tidigare erfarenhet som driftledningsingenjör / eldriftledare är meriterande. Oavsett titel har du arbetat med övervakning, styrning och optimering av elnätet och har god kännedom om gällande regelverk och säkerhetsföreskrifter.
I denna rekrytering samarbetar Göteborg Energi med Jefferson Wells. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Camilla Rippe, 0703-770138, camilla.rippe@jeffersonwells.se
. Intervjuer kommer att ske löpande så vi ser fram emot ditt CV och personliga brev så snart som möjligt, dock senast den 29/11 2025.
Välkommen med din ansökan - och bli en del av ett team som driver Göteborg framåt!
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
