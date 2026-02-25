Driftledare till trafik- och parkavdelningen
2026-02-25
Driftenheten ansvarar för drift och underhåll av de kommunala vägarna, allmän platsmark, park, naturmark och lekplatser.
Vi söker nu en driftledare till vårt team!Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Som driftledare hos oss kommer du att, utifrån årsplaneringen, planera och fördela den dagliga verksamheten inom främst park, naturmark, tätortsnära skog och lekplatser.
Du planerar och bereder arbetsuppgifter i samråd med arbetsledare övriga driftledare och avdelningens övriga resurser. Samarbeten med de kommunala bolagen och övriga kommunala verksamheter är en viktig del i arbetet för att uppnå en god medborgarnytta. En stor del av arbetet är att inventera, förbereda och skapa goda förutsättningar för att den interna och externa anläggningspersonalen, ska kunna utföra tilldelade uppdrag på ett effektivt sätt i en trygg arbetsmiljö.
Viss beredskap kan komma att ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Driftledaren har en planering och beredningsroll, vi lägger stor vikt vid engagemang, att vara en god förebild, tydlig, serviceinriktad och lyhörd för organisationens behov. Du har tidigare erfarenhet av att leda och fördela arbetsuppgifter inom park och natur. Stor vikt läggs på personlig lämplighet vid rekryteringen.
- Utbildning eller erfarenhet som kan räknas som likvärdig inom park och anläggning.
- Utbildning eller erfarenhet av uppdrag och roller i ledande funktion.
- Erfarenhet av planering och projektledning.
- God administrativ förmåga och vana att arbeta med digitala system.
Giltigt körkort, behörighet B, är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökanhttp://inspiration.ornskoldsvik.se/
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är Pass, Internationellt ID-kort, Körkort+personbevis från skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/60". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Peter Zakrisson, Driftchef 0660-88410 Jobbnummer
9761815