Driftledare till kund i Rosersberg
2026-02-02
Som Driftledare hos vår kund i Rosersberg har du en central roll i den dagliga driften och ansvarar för att planera, leda och följa upp verksamheten inom ditt ansvarsområde. Du arbetar nära övriga Driftledare, Platschef och kundtjänst för att säkerställa en effektiv resursplanering, tydlig kommunikation och hög kvalitet i leveransen. Du kommer att ha personalansvar för ett 20-tal personer. I rollen ingår även att följa upp processer, arbeta mot uppsatta mål och nyckeltal, rapportera resultat samt säkerställa att säkerhetsföreskrifter efterlevs.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Koordinera och planera den dagliga verksamheten utifrån tilldelade resurser
Tillsammans med kundtjänst/administration och kund planera kommande aktiviteter
Säkerställa att information från ledningen kommuniceras tydligt till medarbetare
Ansvara för resursplanering, prioriteringar och förändringar i den dagliga driften
Samverka tätt med arbetsledare inom respektive process
Följa upp, mäta och styra processer utifrån KPI:er och nyckeltal
Sätta dagliga mål för ditt ansvarsområde
Säkerställa att säkerhetsföreskrifter, skyddskläder och utrustning används korrekt
Arbetstider är dagtid måndag till fredag men under högsäsong kan det förekomma arbete på kvällstid samt helger.
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och som trivs i en roll med högt tempo och stort ansvar. Du är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad, har lätt för att samarbeta och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är kundorienterad, serviceinriktad och har god kommunikativ förmåga. Det är meriterande om du har erfarenhet från logistik- eller transportbranschen samt kunskap i WMS-system såsom NYCE Logic, AS eManager eller Nshift. Du behärskar svenska i tal och skrift.
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person. I denna process ingår bakgrundskontroll i form av utdrag ur belastningsregistret och drogtest för slutkandidater.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
