Driftledare till Biokolsanläggning
Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (nsr) / Driftmaskinistjobb / Helsingborg Visa alla driftmaskinistjobb i Helsingborg
2026-06-16
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Om rollen
NSR:s biokolsanläggning förvandlar inkommande trädgårdsavfall till biokol genom pyrolys.
Processen innehåller påfyllnad av bränslelager, finkrossning, torkning, pyrolys, pyrolysgasförbränning och säckningsanläggning. Stor vikt läggs vid skydds- och säkerhetsarbete och i arbetet ingår även inrapportering samt dokumentation för att säkerställa kvalitetsarbetet. Arbetet sker i ett dagligt tätt samarbete med ansvariga för drift, administration och miljö inom avdelningen Drift och Underhåll. Du kommer rapportera till Enhetschef Behandling och är stationerad på vår anläggning på Filborna i Helsingborg. Enheten består av vågmottagning, avfallskontrollanter, avfallspecialist, maskinförare och arbetsledare.
Förutsättningar för att lyckas i rollen
För att lyckas i rollen ser vi att du är intresserad av teknik-, miljö- och avfallsfrågor. Som Driftledare krävs det att du är noggrann, nyfiken och har en positiv framtoning. Du är van att ta egna initiativ, är ordningsam och ansvarstagande samt har förmågan att arbeta både i grupp och ensam.
Vi söker dig som har:
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
• Ett stort miljöintresse
• Ett ansvarstagande och noggrant arbetssätt
• God datorvana
• Flerårig erfarenhet från liknande arbetsuppgifter, gärna som skiftledare
• Processoperatörsutbildning, drifttekniker/maskinistutbildning eller liknande
• Erfarenhet av truck och/eller traverskörning är meriterande, likaså pannskötsel vid till exempel fjärrvärmeanläggning el liknande
Anställning
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Tjänstgöringsgrad: 100 %
• Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
• Placering: HelsingborgPubliceringsdatum2026-06-16Så ansöker du
Ansökan till tjänsten sker genom vår karriärsida jobb.nsr.se. Urval sker löpande, sök därför tjänsten så snart som möjligt men senast 2026-06-28.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Ek, mejl fredrik.ek@nsr.se
eller 042–4003619.
Unionens representant: Göran Svensson goran.svensson@nsr.se
Akademikernas representant: Johanna Ljung johanna.ljung@nsr.se
NSR strävar efter mångfald i vår verksamhet och att bygga en organisation med olika kompetenser och bakgrunder. Våra förhållningssätt, Samverkan, Miljöengagemang och Framåtanda har vi som ledstjärna och de stödjer oss i vårt dagliga arbete samt vägleder oss till beteenden som leder till framgång. Om detta tilltalar dig, tror vi att du kommer trivas och utvecklas hos oss!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av företag med erbjudanden om hjälp med kompetensförsörjning, annonsering och rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7898496-2054727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (nsr)
(org.nr 556217-4580), https://jobb.nsr.se
Hjortshögsvägen 1 (visa karta
)
254 64 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NSR AB Jobbnummer
9965138