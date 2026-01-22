Driftledare sökes till PreZero i Nacka/Värmdö
Uniflex AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
PreZero är en del av den cirkulära omställningen och arbetar varje dag för en mer hållbar framtid. Nu söker vi en driftledare till uppdraget för insamling av pumpbart avfall åt Stockholm Vatten och Avfall. I denna roll får du ett viktigt ansvar i den dagliga driften och blir en central kontaktpunkt för både chaufförer, kunder och interna funktioner.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Som driftledare ansvarar du för den dagliga driftverksamheten inom insamling av pumpbart avfall. Rollen är både operativ och administrativ, med stort fokus på planering, uppföljning och ledarskap. Du arbetar nära chaufförer, fungerar som kontaktperson gentemot kund och internt, och samarbetar med arbetsmiljösamordnare i personal- och arbetsmiljöfrågor. Arbetet sker till stor del från kontoret via telefon och mejl, med inslag av problemlösning, avvikelsehantering och uppföljning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvar för den dagliga driften inom insamling av pumpbart avfall åt Stockholm Vatten och Avfall
• Utveckla, planera, leda och följa upp dagliga rutiner
• Leda och fördela det dagliga arbetet för chaufförer
• Säkerställa effektiv resursanvändning av personal och utrustning
• Vara kontaktperson gentemot kund och interna funktioner
• Hantera reklamationer, avvikelser och uppföljning
• Arbeta med arbetsmiljöfrågor i samverkan med arbetsmiljösamordnare
• Säkerställa att arbetet bedrivs säkert och enligt gällande rutiner
Vem är du?
Krav och erfarenhet
• Erfarenhet av arbetsledning
• Tydligt, kommunikativt och närvarande ledarskap
• Minst gymnasieutbildning
• God datavana
• Förmåga att planera, strukturera och följa upp arbete
• Ett starkt säkerhetstänk för både medarbetare och kunder
Meriterande
• Erfarenhet från avfalls-, miljö- eller närliggande bransch
• Intresse för miljö- och hållbarhetsfrågorDina personliga egenskaper
• Engagerad och motiverande ledare
• Resultat- och målinriktad
• Stort människointresse
• Relationsskapande och serviceinriktad
• Ansvarstagande, lösningsorienterad och trygg i beslutsfattande
Om verksamheten
• Tillsvidareanställning på heltid
• Tillträde omgående
• Placering: Nacka/Värmdö
• Stor vikt läggs vid personliga egenskaper
• Arbetstider: måndag-fredag kl. 06.00-15.00
Om du blir erbjuden tjänsten hos oss ska du uppvisa ett giltigt utdrag (max en månad gammalt) från Polisens belastningsregister.
Vi på PreZero ser på mångfald som en styrka och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
Välkommen med din ansökan och bli en del av PreZero - tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid.
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5454". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9699931