Driftledare inom lokalvård till Sunneområdet
Coor söker dig som är noggrann och vill ge service. Vill du vara med och skapa en ren och trivsam miljö varje dag? Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi på Coor?
På Coor erbjuder vi en bra och serviceinriktad lokalvård på våra kunders arbetsplatser. Coor är en stabil arbetsgivare med en varm kultur där du kan växa i din roll och i ditt arbete. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor och har självklart kollektivavtal som garanterar bra arbetsvillkor för dig. Här blir du en del av ett team där samarbete är i fokus.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som driftledare kommer du att leda verksamheten tillsammans med ditt team, stötta våra medarbetare och vara aktiv i leveransen. Du arbetar med flera kunder i områdena Sunne, Torsby och Munkfors och ser till att teamets fokus alltid ligger på att leverera högsta kvalitet.
Dina huvuduppgifter:
- Samordna bemanning för en smidig daglig drift
- Hantera feedback och idéer för att ständigt förbättra leveransen
- Genomföra kvalitetskontroller ute hos kunderna
- Utveckla relationer med både kunder och medarbetare
- Identifiera möjligheter för merförsäljning genom att förstå kundens behov
- Driva och implementera förbättringsförslag
- Välkomna och utbilda nya medarbetare
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för lokalvård och arbetsledning. Du är en utmärkt planerare och organisatör, med en god förmåga att förstå och hantera arbetsflöden. Din positiva inställning och starka arbetsmoral gör dig till en uppskattad kollega. Du trivs i en dynamisk miljö, är flexibel och kan snabbt anpassa dig till olika uppgifter, prioritera och lösa problem självständigt.
Vi ser att du har:
- Tidigare erfarenhet av arbete inom lokalvård
- Erfarenhet av administrativt arbete
- God datorvana
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
- B-körkort (för manuell växellåda)
Meriterande att du har:
- Insta 800 och/eller SRY utbildning
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En trygg, säker och trivsam arbetsplats.
- Introduktion till ditt nya arbete för att ge dig en bra start.
- Lön enligt kollektivavtal.
- Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag.
Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid
- Arbetstid: 6-15
- Startdatum: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester, och vid anställning utför vi bakgrundskontroller på all vår personal.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och är stöttande. Hos oss jobbar människor med olika personlighet, bakgrund och talang tillsammans. Vi blir starkare, har roligare och ger mer värde till våra kunder när vi blir inkluderade och litade på. Vi ser det varje dag.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fulla av glädje, för våra kunder och oss själva. Vårt sätt att lyckas med det och de komplexa utmaningar vi står inför varje dag är att ha ambition att se längre än våra konkreta arbetsuppgifter. Det är antagligen därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
