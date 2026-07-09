Driftledare El till VA-verksamheten
Strömstads kommun, VA avdelningen / Byggjobb / Strömstad Visa alla byggjobb i Strömstad
2026-07-09
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, VA avdelningen i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
VA-verksamheten står inför en spännande utvecklingsresa. För att möta framtidens krav på säker dricksvattenförsörjning, hållbar avloppshantering, klimatanpassning och ökad robusthet genomför vi en organisationsförändring som stärker verksamheten långsiktigt.
Som en del av denna utveckling söker vi nu en Driftledare El som vill ta en nyckelroll i att leda, utveckla och samordna arbetet inom elområdet. Tjänsten kombinerar ledarskap, tekniskt ansvar och verksamhetsutveckling i en samhällsviktig verksamhet.
VA-verksamheten ansvarar för att:
• Säkerställa tillgång till säkert dricksvatten enligt Livsmedelsverkets krav.
• Omhänderta och rena spillvatten enligt gällande miljökrav och miljötillstånd.
• Hantera dagvatten på ett hållbart och klimatanpassat sätt.
• Planera, bygga, drifta och underhålla VA-infrastrukturen.
• Utveckla verksamheten för att möta framtida behov, lagkrav och tekniska utmaningar.
• Säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och god arbetsmiljö.
• Verksamheten påverkas av ökade krav på säkerhet, digitalisering och regelefterlevnad, bland annat genom nya EU-direktiv och säkerhetskrav såsom NIS2.
Om rollen
Som Driftledare El har du personal- och arbetsmiljöansvar för elavdelningen, delegerat från VA-chef. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet samtidigt som du bidrar till verksamhetens långsiktiga utveckling. Du kommer också ha rollen som ansvarig för - Elinstallation för regelefterlevnad.
I rollen kommer du bland annat att:
• Leda, fördela och följa upp arbetet inom elavdelningen.
• Ha personal- och arbetsmiljöansvar för medarbetarna inom elområdet.
• Ta emot, prioritera, planera och fördela inkommande arbetsorder.
• Vara en viktig länk mellan verksamhetens olika funktioner och bidra till god samverkan.
• Ansvara för och utveckla arbetet i IDUS, verksamhetens underhållssystem.
• Säkerställa att elinstallationer och elanläggningar uppfyller gällande lagar, föreskrifter och säkerhetskrav.
• Ansvara för egenkontrollprogrammet inom elområdet.
• Medverka i investerings-, underhålls-, renoverings- och nybyggnadsprojekt från idé till färdig anläggning.
• Kommunicera tekniska lösningar och frågeställningar till olika målgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en bakgrund inom el, automation, industriell drift eller annan relevant teknisk verksamhet och som vill kombinera tekniskt kunnande med ledarskap.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har erfarenhet av att leda, samordna eller planera verksamhet och personal.
• Har god kunskap om elinstallationer, elanläggningar och relevant lagstiftning.
• Är strukturerad och har förmåga att prioritera och skapa ordning i en verksamhet med många parallella uppdrag.
• Har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer.
• Kan kommunicera tekniska frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
• Arbetar självständigt, tar ansvar och driver arbetet framåt.
Erfarenhet från VA-verksamhet, processindustri, energiverksamhet eller annan samhällsviktig infrastruktur är meriterande.
Hos oss får du möjlighet att bidra till ett samhällsviktigt uppdrag där varje dag gör skillnad för invånare och verksamheter. Du blir en viktig del av en organisation som utvecklas för framtiden och där samarbete, kompetens och engagemang är avgörande för framgång.
Välkommen att vara med och bygga framtidens VA-verksamhet!
Intervjuer kommer ske löpande under augustimånad, välkommen med din ansökan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333343/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Kommun
(org.nr 212000-1405)
Prästängsvägen 30 (visa karta
)
452 33 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstads kommun, VA avdelningen Kontakt
Avdelningschef
Jerry Johansson jerry.johansson@stromstad.se 0526-19679 Jobbnummer
9998438