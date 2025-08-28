Driftingenjör till Ikano Bostad!
Vill du optimera fastigheter för både människor och miljö? Som driftingenjör hos Ikano Bostad får du bidra till hållbara och energieffektiva lösningar i en långsiktig och värderingsstyrd organisation.
Om Ikano Bostad
Vi är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare som med omtanke och engagemang utvecklar hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Som fastighetsägare förvaltar vi sammanlagt ca 7600 lägenheter och vårdplatser i Sveriges största städer. Ikano Bostad ingår i Ikano Group, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Än idag ägs vi av familjen Kamprad och vår vision är att skapa möjligheter för ett bättre liv. Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
I rollen som driftingenjör ansvarar du för att säkerställa att vår fastighetsportfölj sköts på ett energieffektivt, kostnadseffektivt och tekniskt optimalt sätt. Det innebär att du kommer arbeta proaktivt med att optimera samtliga fastigheters drift utifrån befintliga förutsättningar och säkerställer ett välfungerande inomhusklimat samtidigt som du minimerar energiförbrukning och driftkostnader.
Som driftingenjör ingår även övervakning och analys av fastigheternas tekniska system samt samordning av åtgärder och förbättringsinsatser. Du kommer ha nära samarbete med fastighetsförvaltare, serviceentreprenörer och tekniska specialister.
Ansvarsområden
Optimera fastighetsdrift för komfort, energieffektivitet och ekonomi.
Analysera styr- och övervakningssystem samt initiera åtgärder vid avvikelser.
Följa upp energi och kvalitetssäkra insamlingsdata för att identifiera förbättringsområden och energieffektiviseringsåtgärder.
Leda driftmöten för att säkerställa samordnad och effektiv drift med fokus på optimering- och underhållsåtgärder.
Vara expertstöd inom VVS och installationsteknik gentemot förvaltningen.
Driva mindre installationstekniska projekt kopplat till energi, VVS och styrsystem.
Planera och följa upp installationstekniskt underhåll samt säkerställa att åtgärder genomförts enligt plan med kostnadseffektivitet.
Säkerställa kvalitet i serviceentreprenörers leveranser. Övrig information
Start är enligt överenskommelse
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Bakgrundskontroll och referenstagning är en del av processen
Placering är Stockholm eller Malmö
Om dig
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom energiteknik, VVS-teknik, maskinteknik eller motsvarande
Kunskap om driftoptimering, energiuppföljning och styr- och övervakningssystem
Kunskap om branschspecifika system och teknologier
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt.
För att passa i rollen tror vi att du är analytisk och lösningsorienterad. Du har en affärsmässig inställning och visar en nyfikenhet och drivkraft att kontinuerligt lära och utvecklas i din roll. Som person är du även strukturerad och ordningsam och trivs med ordning och reda. Vi ser dessutom gärna att du är en lagspelare med god kommunikationsförmåga.
Ansökan I denna rekrytering samarbetar Ikano Bostad med Devotum AB. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund.
Referenstagning och bakgrundskontroll är en del av processen. Intervjuer och urval kommer att ske löpande. Det innebär att beslut om anställning kan tas tidigare än sista ansökningsdag så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt!
Har du några frågor om rollen är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Vanessa Tummings på 072-897 82 65. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
