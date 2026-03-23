Driftingenjör
Vill du arbeta i en tekniskt komplex miljö där du har en central roll i att säkerställa att anläggningens försörjningssystem fungerar stabilt och utan avbrott? Nu söker vi en driftingenjör till ett konsultuppdrag hos en global industrikund med högt ställda krav på kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.
I rollen blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa stabil leverans av media till produktionen, där fokus ligger på driftsäkerhet, optimering och kontinuerliga förbättringar.
Om uppdragetDu kommer att tillhöra en driftorganisation med ansvar för försörjning av exempelvis el, ånga, vatten, gas och tryckluft till hela anläggningen. Funktionen har ett övergripande ansvar för kritisk infrastruktur såsom elanläggningar, transformatorstationer och tekniska försörjningssystem.
Arbetet sker i nära samarbete med drifttekniker och andra ingenjörsfunktioner, där ni tillsammans säkerställer en stabil och effektiv drift dygnet runt. Verksamheten präglas av ett högt säkerhetsfokus och ett strukturerat förbättringsarbete.
Uppdrag är på 6 månader med möjlighet till förlängning.
ArbetsuppgifterSom driftingenjör kommer du bland annat att:
Säkerställa stabil drift och tillgänglighet i försörjningssystem
Arbeta med felsökning, rotorsaksanalyser och åtgärdsförslag
Driva och delta i förbättrings och optimeringsinitiativ
Bidra till utveckling av rutiner, instruktioner och arbetssätt
Samarbeta tätt med drifttekniker samt andra tekniska funktioner
Medverka vid planering av underhåll och investeringarPubliceringsdatum2026-03-23Profil
Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom exempelvis energi, maskin eller motsvarande, alternativt har förvärvat likvärdig kompetens genom arbetslivserfarenhet.
Du har erfarenhet från industriell drift eller underhåll, gärna kopplat till mediaförsörjning såsom värmeväxlare, rörsystem, pumpar eller VVS.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du nyfiken, ansvarstagande och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med utveckling. Du har ett strukturerat arbetssätt och samarbetar väl med olika funktioner i organisationen.
Att vara konsult på Consensus
Att vara konsult hos Consensus innebär att du får tillgång till unika möjligheter för både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer och att du ska känna dig trygg och motiverad i ditt arbete. Genom kontinuerlig dialog med vår konsultchef ser vi till att du får den support och feedback du behöver för att nå dina karriärmål. Som en del av vårt team är du med och stärker våra kunders verksamheter och samtidigt din egen kompetens. Läs mer om vad vi erbjuder på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/
Nästa steg
Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans!
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Annie Engel på annie.engel@consensus.nu
. Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar löpande.
