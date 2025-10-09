Driftchef, Vi Förenade Fastigheter
2025-10-09
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige
Om Vi Förenade
Vi Förenade äger och förvaltar ca 60 000 m2 fördelat på 29 kommersiella och bostadsfastigheter i Falun, Borlänge och Leksand.
Vi ser det som viktigt att, med vår verksamhet, främja och verka för att samhället utvecklas till det bättre.
Om tjänsten som Driftchef
Som driftchef har du det tekniska förvaltningsansvaret för våra fastigheter, ansvar för inre/yttre skötsel samt säkerställandet av en sund driftsekonomi genom att det planerade underhållet och reparationer utförs på bästa sätt.
Du har personalansvar för fastighetsskötare där du säkerställer de bästa förutsättningarna för goda arbetsförutsättningar och individuell utveckling.
Vidare ansvarar du för vår efterlevnad av de myndighetskrav Vi Förenade omfattas av, exempelvis SBA, OVK och arbetsmiljö.
För att lyckas i rollen som driftchef är det av stor vikt att du besitter en förmåga att arbeta förebyggande och att du har en fallenhet och förståelse för driftteknik och installationer.
I rollen ingår även att initiera och leda större och mindre underhålls- och ombyggnadsprojekt samt att du har en viktig roll i företagets ledningsgrupp.
Du som söker...
har relevant utbildning alternativt har du förvärvat relevanta kunskaper från arbetslivserfarenhet inom till exempel teknik, drift eller bygg. Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom fastighetsbranschen.
Du har en god ekonomisk förståelse och drivs av att skapa goda resultat samt har förmåga att arbeta förebyggande.
Som person förväntar vi oss att du är affärsmässig i ditt agerande, att du vill prestera med kvalitet och att du har en pragmatisk läggning.
Som chef och ledare vill du utveckla dina anställda, vara närvarande och tydlig i din kommunikation.
Du har en god förmåga att etablera och upprätthålla goda relationer med kollegor, hyresgäster, externa kontakter.
Vidare är det viktigt att du är bekväm med datoranvändning, då vi använder flera olika systemstöd i vår vardag.
Vi vill erbjuda dig...
en spännande och självständig roll där du får ta stort eget ansvar och arbeta självständigt med våra fastigheter och dess teknik och inre/yttre skötsel.
Tjänsten är på heltid med placering i Falun/Borlänge.
B-körkort krävs då resor förekommer i tjänsten.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till mikael.hartmeier@viforenade.se
senast den 2025-11-15.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar så skicka gärna in din så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För mer information om tjänsten kontakta Mikael Hartmeier, VD, 070-131 03 05, eller Johan Nylander, Ekonomichef, 023-666 06 33.
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: mikael.hartmeier@viforenade.se Omfattning
