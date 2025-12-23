Driftchef till Mackverket
2025-12-23
Mackverket grundades med en enkel men tydlig idé - en macka är en måltid. En måltid som förtjänar tid, hantverk och omsorg från råvara till servering. I dag driver Mackverket fem restauranger i Stockholm samt catering- och food truck-verksamhet, med fokus på generösa smaker, kvalitet och en varm gästupplevelse.
Bolaget är familjeägt med snabba beslutsvägar och en stark entreprenöriell kultur. Här kombineras ett professionellt kök med en familjär atmosfär där både gäster och medarbetare ska känna sig välkomna.
Nu söker Mackverket en Driftchef som vill ta ett övergripande operativt ansvar för restaurangverksamheten och vara med och utveckla bolaget vidare.
Din rollMackverket stärker nu organisationen med en Driftchef med helhetsansvar för den operativa restaurangdriften.
I rollen ansvarar du för att säkerställa stabil drift, hög kvalitet, god lönsamhet och en enhetlig gästupplevelse i linje med bolagets koncept och värderingar. Du leder och följer upp verksamheten över flera enheter och fungerar som en tydlig länk mellan ägare/ledning och den dagliga driften.
Under de första 6-12 månaderna arbetar du nära COO med målsättningen att successivt ta över det fulla operativa chefsansvaret. Rollen är både operativ och utvecklingsinriktad och kan på sikt komma att växa till ett bredare verksamhets- eller ledningsansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för den dagliga driften av Mackverkets restauranger, med fokus på effektivitet, struktur, kvalitet och en enhetlig gästupplevelse.
Uppföljning och analys av nyckeltal såsom försäljning, marginaler, bemanning, svinn och gästnöjdhet samt omsättning av analys till konkreta förbättringsåtgärder.
Personal- och ledaransvar för enhetschefer och team leads, inklusive coachning, uppföljning och utveckling av ledarskap och arbetssätt.
Säkerställande av fungerande schemaläggning, bemanning och introduktion samt ett aktivt arbete med kultur och värderingar.
Ansvar för efterlevnad av livsmedelshygien, egenkontroll och arbetsmiljökrav.
Införande, utveckling och uppföljning av gemensamma rutiner och standardiserade arbetssätt mellan enheterna.
Delaktighet i budgetarbete samt uppföljning av personalkostnader, råvarukostnader och lönsamhet på enhetsnivå.
Medverka i att arbeta fram samt följa upp enligt av styrelsen beslutad affärsplan.
Medverkan vid uppstarter av nya restauranger eller koncept samt fungera som bollplank till ledningen i frågor som rör drift, sortiment och affärsutveckling.Publiceringsdatum2025-12-23Profil
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med erfarenhet från restaurang-, café- eller fast casual-verksamhet i ledande roll. Du har gärna haft ansvar för flera enheter och är van att leda andra chefer eller team leads.
Du arbetar strukturerat och affärsdrivet, med god förståelse för ekonomi och nyckeltal, och trivs i en roll där du balanserar gästupplevelse, medarbetarnas välmående och lönsamhet. Som person är du tydlig och kommunikativ, med förmåga att ställa krav och ge feedback med värme och respekt. Du är handlingskraftig, pedagogisk och van att omsätta riktning och mål till praktiskt genomförande i vardagen.
Du delar Mackverkets värderingar kring hantverk, generositet och den familjära atmosfären, och ser värdet i att vara närvarande i verksamheten.
KvalifikationerFlerårig erfarenhet av operativt ledarskap inom restaurang eller närliggande verksamhet samt dokumenterad erfarenhet av att leda större personalgrupper.
God systemvana, inklusive erfarenhet av kassa-/POS-system, schemaläggning och enklare ekonomisk uppföljning.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Erfarenhet av multi-unit-drift, catering, events eller food truck-verksamhet samt arbete i familjeägda eller snabbväxande bolag är meriterande.
Vårt erbjudandeHos Mackverket erbjuds du en central och inflytelserik roll i ett värderingsstyrt bolag med korta beslutsvägar och stort engagemang. Du får möjlighet att arbeta nära ägare och ledning, påverka verksamhetens utveckling och vara med på en spännande tillväxtresa.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm. Arbetstiden är huvudsakligen vardagar, men kvällar och helger förekommer vid behov.
Tycker du att detta låter intressant är du välkommen att skicka in din ansökan i form av CV och personligt brev via HRMs hemsida.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
I denna rekrytering samarbetar vi med HRM Affärsutveckling AB. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta HRM:s ansvariga rekryteringskonsulter Albert L. Barnéus på e-post albert.lundgren.barneus@hrmab.se
, telefon +46 70 236 36 99 eller Mio Emanuelsson på e-post mio.emanuelsson@hrmab.se
, telefon +46 73 366 75 77. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
