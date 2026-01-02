Driftchef inom IT till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Sundbyberg
2026-01-02
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren driftchefskonsult för ett temporärt uppdrag motsvarande 80-100 % av heltid, för att leda och vidareutveckla IT-driften i en större offentlig verksamhet. Uppdraget innefattar operativt och taktiskt ansvar för styrning, koordinering och vidareutveckling av IT-driften samt stöd till enhetens medarbetare i det dagliga arbetet.
Konsulten kommer att säkerställa en stabil, säker och kostnadseffektiv IT-drift, med fokus på prioriterade leveranser och pågående utvecklingsinitiativ. Arbetet bedrivs huvudsakligen på plats med möjlighet till visst distansarbete enligt överenskommelse. Uppdraget omfattar även aktivt deltagande i ett större konsolideringsprojekt av två IT-miljöer, vilket inkluderar koordinering, riskbedömning och planering av migreringar samt säkerställande av kontinuitet och stabilitet under genomförandet.
Mål med uppdraget:
Stabil och förutsägbar IT-drift med tydlig styrning, prioritering och uppföljning
Förbättrade processer och arbetssätt inom IT-drift
Transparent rapportering av status, risker, åtgärder och resursbehov
Aktivt bidrag till konsolidering av IT-miljöer
Stärkt samverkan med verksamheter och leverantörer
Obligatoriska krav
Kompetensnivå motsvarande 9-12 års erfarenhet inom IT-drift och IT-infrastruktur
Dokumenterad erfarenhet av att leda IT-drift, inklusive incident-, problem- och förändringshantering
Erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet
Förmåga att leda och utveckla en grupp, inklusive planering, prioritering och uppföljning av arbetsuppgifter
Erfarenhet av leverantörsstyrning och uppföljning av SLA/OLA
Stark kommunikativ förmåga och vana att samverka med verksamheter och intressenter
Erfarenhet av större förändringsresor inom IT-drift, gärna i komplexa miljöer
Referensuppdrag som styrker erfarenheten (2 uppdrag med beskrivning av omfattning, resultat och tidsperiod)
Mervärdeskrav
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och effektivisera processer inom IT-drift
Erfarenhet av koncernövergripande eller tvärfunktionella konsolideringsprojekt
Förmåga att skapa strukturerad rapportering och transparent styrning
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-01-02
