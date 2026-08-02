Driftchef
Newsec Property Asset Management Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-08-02
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Newsec erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster ett komplett utbud av tjänster inom Property Asset Management och Advisory. Sedan starten 1994 har Newsec vuxit till cirka 2 500 medarbetare verksamma på de sju nordiska och baltiska marknaderna och är idag Sveriges ledande fastighetsförvaltare. Nu söker vi en Driftchef till Stockholm, välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-02Om tjänsten
Din uppgift som Driftchef är att leda, driva och utveckla en effektiv fastighetsdriftsorganisation med fokus på medarbetarna, kunden samt en hållbar fastighetsdrift. Du kommer att ha personalansvar och agera som ett stort stöd för din grupp bestående av fastighetstekniker, drifttekniker och tekniska förvaltare.
Exempel på ansvarsområden:
Säkerställa kompetensen inom de olika uppdragen du ansvarar för gällande bland annat utbildning och rekrytering
Leda och fördela arbetet, innehållande personal- och arbetsmiljöansvar
Driva avtal med kund
Budget- och resultatansvar
Upprätta operativa planer för verksamheterna och utveckla affären tillsammans med kunden och medarbetarna och säkerställa vår leverans till kund
Upphandla serviceavtal
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning de första 6 månaderna och placerad i Stockholm.Profil
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av fastighetsdrift/teknisk förvaltning
Erfarenhet av arbete som fastighetstekniker eller drifttekniker
Erfarenhet av budget- och resultatansvar
Erfarenhet av ledarskap
B-körkort
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana, exempelvis Office-paketet
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbete inom fastighetsbranschen
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av personalansvar med tillhörande arbetsmiljöansvar
Erfarenhet av effektivt energi- hållbarhetsarbete
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som arbetar utifrån ett coachande, förtroendeingivande och främjande ledarskap. Du är strukturerad, organiserad och har ett proaktivt förhållningssätt för att självständigt kunna lösa problem. Vidare ser vi att du är flexibel i en föränderlig miljö och du har ett starkt affärsfokus, där du agerar med fokus på lönsamhet, kundnytta och långsiktigt värdeskapande.
Vår värdegrund
För oss är det viktigt att du vill arbeta i enlighet med vår värdegrund Passion for colleagues and clients och att du känner för våra kärnvärden: Excellence, Innovation, Integrity och Impact. Du trivs i en kunskapsdriven organisation där medarbetaren sätts i första rummet och delar vår övertygelse om att engagerade och nöjda medarbetare ger oss nöjda kunder. Du strävar efter att leverera lösningar och tjänster av högsta kvalitet och motiveras av att överträffa våra kunders förväntningar såväl som som marknadens högsta nivå. Du är nyfiken och utvecklingsinriktad, med vilja att pröva nya idéer, driva förändring och våga tänka nytt. Samtidigt agerar du med hög affärsetik, integritet och med kundens bästa i fokus i varje uppdrag.
Mer om Newsec
Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en dynamisk miljö med goda utvecklingsmöjligheter. Vi investerar i din utveckling genom löpande utbildning och karriärvägar. Du blir en del av ett framgångsrikt företag där nyfikenhet och modet att våga göra annorlunda uppmuntras. Newsec arbetar kontinuerligt med att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och trivsel.
Våra medarbetare erbjuds flera förmåner med fokus på bland annat hälsa. Genom att främja våra medarbetares hälsa tror vi på en ökad produktivitet och hållbar organisation.Så ansöker du
Rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och innefattar ett personlighetstest samt ett test för att pröva logisk slutledningsförmåga. På slutkandidat genomförs en bakgrundskontroll. Vi ser fram emot din ansökan redan idag, senast den 5 augusti. På grund av semestertider kommer återkoppling i den här rekryteringsprocessen att ske först i augusti.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
På grund av GDPR tar vi ej emot din ansökan via mejl. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.newsec.se,
där hittar du även våra andra lediga tjänster och har dessutom möjlighet att Connecta med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8021741-2126764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Newsec Property Asset Management Sweden AB
(org.nr 556348-0283), https://karriar.newsec.com
111 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Newsec i Sverige Jobbnummer
10017952