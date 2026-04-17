Driftchef - ventilation och styr
Västra Götalandsregionen, Västfastigheter Drift, Göteborg/Mölndal / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-04-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Publiceringsdatum2026-04-17
Område Västfastigheter drift ansvarar för drift, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll och kundservice. Våra fastigheter är komplexa och tekniskt utmanande. Driftområde Sjukhusfastigheter SU ansvarar för drift och underhåll av byggnader och utemiljö för Sahlgrenska universitetssjukhusets fastigheter i Göteborg och Mölndal vilka är Östra sjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Högsbo sjukhus och Mölndals sjukhus. Vi utför tillsyn och skötsel, underhåll samt åtgärdar fel och utför servicearbeten åt vårdenheterna. Driftområdet består av sju olika teknikområden med en driftchef per område. Till enheten för ventilation och styr söker vi nu en ny driftchef!
Rollen som driftchef
Som driftchef har du övergripande verksamhets-, personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du kommer delta och leda upphandling av serviceavtal, ingå i ledningsgrupp samt ansvara för att driftuppdraget följs och utförs inom ditt ansvarsområde. Enheten finns utspridd i Göteborg och Mölndal på de fyra sjukhus som ingår i området där man stödjer varandra och har ett nära samarbete. På enheten för ventilation och styr finns 18 medarbetare fördelade på olika roller, samtliga rapporterar till dig som driftchef.
Enhetens fokus handlar om att ansvara för sjukhusens ventilationssystem samt för de övergripande systemen avseende fastigheternas styr-, övervaknings- och larmfunktioner. Vidare fokus är att säkerställa årlig service och filterbyten i ventilationssystem samt ansvara för myndighetsbesiktningar kopplade till ventilation, exempelvis OVK och CFU-mätningar. Som driftchef har du också ett lokalt samordningsansvar av driften på Sahlgrenska sjukhuset tillsammans med två chefskollegor. Under en dag som driftchef kommer du kunna börja din dag på ett av sjukhusen och få förflytta dig under dagen mellan sjukhusen för att träffa din personal och de olika verksamheterna.
Som stöd i ditt chefsuppdrag finns dina driftchefskollegor inom ledningsgruppen, HR och ekonomi men du kommer också samverka med projektledare, fastighetsförvaltare, hyresgäster/kunder och avtalade leverantörer. Du rapporterar till områdeschef. Kvalifikationer
Vi söker dig som ha eftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik eller liknande. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta som chef med helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du har arbetat som chef inom fastighetsdrift i en större och komplex organisation med många kontaktytor, där du fått med dig en tydlig förståelse för fastigheters tekniska system och hur de samverkar med varandra i drift. Du har även kunskap om vilka myndighetsbaserade kontroller som åligger en fastighetsägare kopplat till ventilation. Erfarenhet av arbete med fastighetsventilation är meriterande. Utbildning i ledarskap bedöms också som meriterande.
Rollen som driftchef består av både strategiskt och operativt arbete och de personliga egenskaperna kopplat till våra chefskriterier väger tungt i rekryteringen. Du har lätt för att kunna se helheten och bryta ner vision och mål så det blir förståeligt för tekniker i vardagen. Ditt kommunikativa sätt gör att du bekväm att prata inför grupp, är informativ samt har en förståelse för att information tas emot olika av olika individer. Rollen innebär mycket samverkan med olika parter vilket gör att samarbetsförmåga och att trivas i samverkan är av stor vikt. Du har inga problem att vara pådrivande och aktivt söka information eller ta stöd av din omgivning vid behov. Förmågan att fatta snabba beslut är central, då verksamheten ibland bedrivs under pressade situationer.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju. Första intervjuerna är planerade till 18 och 19 maj, så gör gärna en markering i kalendern redan nu.
Som en del av rekryteringsprocessen sker djupintervju och testning vid regionens Chefsrekryteringscenter i Göteborg. Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från regionens fyra chefskriterier; Värdegrundsbaserat chefskap, Mål- och resultatorienterat chefskap, Kommunikativt chefskap och Utvecklingsorienterat chefskap. Testerna planeras under vecka 22 med återkoppling via Teams den 2 juni.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varm välkommen med din ansökan senast den 3 maj!
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
)
462 80 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Västra Götalandsregionen, Västfastigheter Drift, Göteborg/Mölndal
Jasmina Jahic, Vision 070-0805946
9859727