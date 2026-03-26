Driftansvarig till Oskarshamn Energi Värme
2026-03-26
Vi söker dig som vill spela en nyckelroll i vår verksamhet! Vi ser gärna att du har erfarenhet inom ingenjörsyrket och vill kombinera produktionsplanering med tekniskt ansvar inom styrsystem, miljörapportering och strategisk utveckling.

Om tjänsten
I rollen kommer du att ha ett övergripande ansvar inom Affärsområde Värme för produktionsplanering och logistik. Du blir även en viktig del av produktionsplanering och säkerställande av bränsletillförsel. Du ansvarar för prognoser för elvolymer, priser och prissäkringar.
Du tar fram statistik och debiteringsunderlag, sammanställer rapporter och tar ansvar för revisioner med kommun och myndighet.
Du har även ett tekniskt ansvar där du bidrar till att optimera driften av verksamheten samt att du blir en viktig del i teamet med att utveckla och förbättra våra tekniska lösningar. Du blir en nyckelperson i att sätta riktningen framåt - alternativt driva beställningar gentemot externa entreprenörer om behov uppstår.
Vidare ansvarar du för rapportering och uppföljning och har en central roll i kontakten med myndigheter. Du tar fram statistik, sammanställer rapporter och debiteringsunderlag. Som en del av AO Värme kommer du även vara delaktig till verksamhetens strategiska utveckling, där du bidrar med din kompetens och dina perspektiv för att forma vägen framåt för Affärsområde Värme.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning eller skaffat dig erfarenhet genom att arbeta med motsvarande arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du har minst fem års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och en god förståelse för teknik, system och planeringsverktyg. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från energisektorn, särskilt inom värmebranschen. Det är också meriterande om du har både bred och djup kunskap i Excel.
Oskarshamn Energi är ett lokalt energitjänstföretag som erbjuder energileveranser inom tre affärsområden, Energitjänster, Elnät och Värme. Vi arbetar för en förbättrad miljö och nya energilösningar i Oskarshamnsregionen. På Oskarshamn Energi ser vi mångfald och jämställdhet som en framgångsfaktor. Vi ägs till lika delar av Oskarshamns kommun och E.ON Sverige AB. Koncernen består av Oskarshamn Energi AB med helägt dotterbolag Oskarshamn Energi Nät AB. Koncernen har en omsättning på drygt 375 Mkr och har 37 anställda.
För ytterligare information besök gärna www.oskarshamnenergi.se
I denna rekrytering samarbetar Oskarshamn Energi med Telin och du söker tjänsten via telinrekrytering.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av lagstiftningen GDPR. För att din ansökanskall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Richard Herbertsson på telefon 072-33 77 455 eller e-post richard@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extrastöd och vägledning att få. På flyttahit.nu
kan du bland annat läsa mer om regionen, vårakommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
