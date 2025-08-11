Driftansvarig Larmcentral
2025-08-11
Vill du vara med och utveckla oss till en av Sveriges mest framgångsrika larmcentraler?
Cubsec söker nu en driftansvarig som vill vara med och ta nästa steg i vår tekniska utveckling och dagliga drift. Vi är ett tryggt, växande säkerhetsföretag med över 1000 anställda i hela Sverige - och vi tror på att trivsel och engagemang skapar framgång.
Om rollen
Som driftansvarig på vår larmcentral har du en nyckelroll i att säkerställa en hög servicenivå både internt och externt. Du arbetar nära vår kundtjänst, stöttar både våra egna medarbetare och externa larminstallatörer, samt säkerställer att larm kopplas upp korrekt till vår central.
Du kommer även att:
• Fungera som tekniskt stöd till våra kundservicemedarbetare
• Ha en aktiv roll i utvecklingen av larmcentralens rutiner och teknik
• Arbeta med uppkoppling av nya larmanläggningar och mottagare
• Delta i förbättringsarbete kring processer och drift
Vem är du?
Vi söker dig som har tekniskt kunnande, gillar struktur och har ett öga för detaljer. Du trivs med ansvar, är självgående och har god social förmåga. Har du dessutom ledaregenskaper är det ett stort plus!
Krav - Tekniska kunskaper
• Grundläggande IT-kompetens
• Erfarenhet av fjärraccess, nätverk, systemadministration
• Kunskap om larmsändare och larmmottagare
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av CCTV
• Erfarenhet från arbete på larmcentral
• Stort kontaktnät inom larm- och säkerhetsbranschen
• Ledaregenskaper eller tidigare personalansvar
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Anställning: Tillsvidareanställning - med provanställning
• Omfattning: 100%
• Lön: Enligt överenskommelse
• Placering: Göteborg
• Krav: Inga anmärkningar i belastningsregistret
Därför ska du välja Cubsec
Hos oss får du vara en del av ett företag som kombinerar hög säkerhet med en varm företagskultur. Vi tror på frihet under ansvar, långsiktiga relationer och en arbetsmiljö där du känner att du gör skillnad - varje dag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och rekryterar löpande - tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Trygghet. Teknik. Tillsammans.
