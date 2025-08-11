Driftansvarig Larmcentral

Cubsec AB / Supportteknikerjobb / Göteborg
2025-08-11


Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cubsec AB i Göteborg, Haninge, Ängelholm, Kristianstad, Lund eller i hela Sverige

Vill du vara med och utveckla oss till en av Sveriges mest framgångsrika larmcentraler?
Cubsec söker nu en driftansvarig som vill vara med och ta nästa steg i vår tekniska utveckling och dagliga drift. Vi är ett tryggt, växande säkerhetsföretag med över 1000 anställda i hela Sverige - och vi tror på att trivsel och engagemang skapar framgång.

Om rollen

Som driftansvarig på vår larmcentral har du en nyckelroll i att säkerställa en hög servicenivå både internt och externt. Du arbetar nära vår kundtjänst, stöttar både våra egna medarbetare och externa larminstallatörer, samt säkerställer att larm kopplas upp korrekt till vår central.

Du kommer även att:

• Fungera som tekniskt stöd till våra kundservicemedarbetare
• Ha en aktiv roll i utvecklingen av larmcentralens rutiner och teknik
• Arbeta med uppkoppling av nya larmanläggningar och mottagare
• Delta i förbättringsarbete kring processer och drift

Vem är du?

Vi söker dig som har tekniskt kunnande, gillar struktur och har ett öga för detaljer. Du trivs med ansvar, är självgående och har god social förmåga. Har du dessutom ledaregenskaper är det ett stort plus!

Krav - Tekniska kunskaper

• Grundläggande IT-kompetens
• Erfarenhet av fjärraccess, nätverk, systemadministration
• Kunskap om larmsändare och larmmottagare
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande

• Erfarenhet av CCTV
• Erfarenhet från arbete på larmcentral
• Stort kontaktnät inom larm- och säkerhetsbranschen
• Ledaregenskaper eller tidigare personalansvar

Övrig information

• Start: Enligt överenskommelse
• Anställning: Tillsvidareanställning - med provanställning
• Omfattning: 100%
• Lön: Enligt överenskommelse
• Placering: Göteborg
• Krav: Inga anmärkningar i belastningsregistret

Därför ska du välja Cubsec

Hos oss får du vara en del av ett företag som kombinerar hög säkerhet med en varm företagskultur. Vi tror på frihet under ansvar, långsiktiga relationer och en arbetsmiljö där du känner att du gör skillnad - varje dag.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och rekryterar löpande - tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.

Trygghet. Teknik. Tillsammans.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cubsec AB (org.nr 556639-4937)

Arbetsplats
Cubsec

Jobbnummer
9451979


 

Prenumerera på jobb från Cubsec AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cubsec AB: