Driftanalytiker med fokus på kraftsystem och prognos
2025-09-09
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen som Driftanalytiker
Som Driftanalytiker ingår du i vår grupp Driftstrategi, där du har en viktig roll att optimera driftsäkerheten i vårt regionnät eller lokalnät. Du kommer att ansvara för utredningar där du tar fram olika alternativ som analyseras ur ett driftperspektiv. Du arbetar bl.a. med prognoshantering för laster och produktion, flexibla energiresurser, abonnemang och andra driftförberedelser. Du kommer också att arbeta med belastnings- och felströmsberäkningar, elkvalitetsfrågor och framtagande av handlingsplaner för kritiska driftfall. En växande del av arbetet handlar om dataanalys och utredningar görs i bland annat nätberäkningsprogramvara.
Rollen innebär även tätt samarbete med flera interna avdelningar samt externt med kunder och entreprenörer. Vi ser gärna att du har ett engagemang för att utveckla och stötta dina kollegor där din tekniska kompetens är en viktig tillgång.
Hos oss arbetar du med ett engagerat och positivt team som alla drivs av utmaningar, spännande projekt och där vi kontinuerligt jobbar med verksamhetsutveckling för att förbättra vårt sätt att arbeta. Du får möjlighet att bidra till digitaliseringen av elnätet genom projekt som nätdatautbyte, en ny driftplattform och utveckling av Ellevios analysplattform.
Som Driftanalytiker får du utöver intressanta arbetsområden och stora möjligheter till egen utveckling, även en viktig roll i vårt arbete för framtidens elektrifierade och hållbara samhälle.
Vem är du?
För att du ska passa och trivas i rollen som Driftanalytiker hos oss behöver du ha ett strukturerat och noggrant tillvägagångssätt i ditt arbete. Du är lösningsorienterad och har fallenhet för det analytiska och löser frågeställningar och problem på ett långsiktigt sätt. Vidare har du en god samarbetsförmåga då rollen innebär samarbete både såväl internt med kollegor i olika team som externt med kunder och branschkollegor.
Vi ser att du är civil- eller högskoleingenjör inom elkraft och har gedigen erfarenhet inom relevanta områden. Har du inte en formell utbildning inom elkraft ser vi att du i stället har motsvarande kompetens från tidigare arbetslivserfarenhet, där du under flera år arbetat med exempelvis kraftsystemanalys, nätberäkningar, elproduktion eller elhandel. Du har goda kunskaper i beräkningsprogramvara för maskade regionnät eller lokalnät.
Erfarenhet av programmering, dataanalys, lastbarhetsberäkningar för kablar, CIM-modellering, driftsystem eller flexhantering/flexmarknad är meriterande.
Rollen kräver mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi i år blivit utnämnda till Karriärföretag för femte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 30 september.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Christian Skoglund på christian.skoglund@ellevio.se
eller på tel 0709164374. Vid frågor gällande ansökningsprocessen kontakta rekryteringsansvarig Gabriella Boumadi på gabriella.boumadi@ellevio.se
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585,) en säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Om du söker en tjänst hos oss som kan komma att krigsplaceras får du information om det i samband med din anställning.
