2025-10-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Om Tielman Sweden AB
Vill du vara med och driva utvecklingen i en hållbar produktionsmiljö där kvalitet, innovation och precision står i centrum? Hos Tielman Sweden AB får du chansen att påverka, förbättra och utveckla en modern maskinpark - i ett globalt familjeföretag där människor och maskiner utvecklas tillsammans.
Tielman Sweden AB grundades 1931 och är idag en global aktör inom tillverkning av pappersbaserade bakformar och förpackningslösningar för bageri- och livsmedelsindustrin.
Med produktion i Sverige och Kanada levererar Tielman högkvalitativa och hållbara produkter till kunder över hela världen - från små bagerier till internationella livsmedelskoncerner.
I Linköping finns huvudkontor och svensk produktion, där tradition och teknik möts i en kultur som präglas av engagemang, innovation och omtanke.
Företaget kombinerar industriell effektivitet med hållbara och kundanpassade lösningar - från idé till färdig produkt. Tielman står för genuinitet, flexibilitet och innovation - och erbjuder en familjär arbetsplats där du får påverka din egen utveckling.
Läs mer på: https://www.tielman.com/
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som Drift- och utvecklingsansvarig har du ett övergripande ansvar för teknikavdelningen och för att säkerställa förbättringar i produktionen. Rollen har både operativa och strategiska inslag men ditt främsta fokusområde är att leda och utveckla teamet samt drift- och underhållsprocesser. Rollen är bred och varierande men dina arbetsuppgifter innebär bland annat: · Leda, utveckla och coacha teknikavdelningen för att nå uppsatta mål. · Säkerställa att produktionen körs enligt standardiserade rutiner, rätt hastigheter och kvalitet. · Driva förebyggande underhåll och tekniska förbättringar. · Initiera och genomföra arbetet med investeringar, maskinmodifieringar och utvecklingsprojekt. · Ta fram tekniska lösningar och ritningsunderlag för anpassning eller förbättring av maskiner och utrustning · Säkerställa att instruktioner, rutiner och teknisk dokumentation är aktuella och används i verksamheten · Samarbeta tätt med produktion, planering, logistik, sälj och kvalitet för att skapa helhet och struktur.
Din profil För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en praktiskt lagd, trygg och kommunikativ ledare med genuint intresse för maskiner, teknik och människor. Som ledare har du förmågan att skapa engagemang, struktur och gemensamma mål och trivs i en miljö där förbättringar och utveckling är vardag. Som person är du nyfiken, driven och lösningsorienterad. Du är en person som både kan analysera situationer, agera på ouppklarade saker och få med dig människor runtomkring dig i förändringar.
Vi lägger stor vikt vid din personliga potential men för att lyckas i rollen behöver du ha:
• Gymnasieexamen · Praktisk erfarenhet av maskinnära felsökning och driftsoptimering i industriell produktion · Tidigare ledarerfarenhet (ej nödvändigtvis formellt personalansvar) · Erfarenhet av att ha arbetat utifrån riskanalyser · God förmåga att göra praktiska förbättringar på maskiner eller maskindelar i produktion · Vana vid att skriva tydlig och komplett teknisk dokumentation över utförda åtgärder och förbättringar · Flytande svenska i tal och skrift · Grundläggande engelska i tal
Kunskap i CAD är starkt meriterande men inget krav.
Din framtida arbetsplats Hos Tielman Sweden AB blir du en del av ett internationellt företag med familjär kultur. Här finns korta beslutsvägar, omtanke, utvecklingsmöjligheter och en gemenskap där alla bidrar till helheten. Du blir en del av ett team som värdesätter samarbete, tydlighet och engagemang. På Tielman finns en stark lagkänsla, tydlig riktning och stora möjligheter att påverka. Tillsammans skapar vi framtidens hållbara produktionslösningar.
