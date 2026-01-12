Drift- och underhållstekniker till Wellspect - Mölndal
2026-01-12
Wellspect är ett medicintekniskt bolag inom Dentsply Sirona-koncernen och en global aktör inom katetrar för urin- och avföringshantering. Produktionen i Mölndal är till stor del högautomatiserad och står inför en spännande utvecklingsfas med nya maskiner, ombyggnationer och förbättringsprojekt.
I rollen som drift- och underhållstekniker arbetar du dagtid i Wellspects produktionsanläggning i Mölndal. Du blir en viktig resurs mellan drift, underhåll och produktion och kliver in när ordinarie underhållsorganisation behöver avlastning eller när större uppdrag och projekt ska drivas.
Tjänsten kombinerar planerat underhåll, analyser och förbättringsarbete med viss andel akuta insatser. Du arbetar nära produktionssupport, underhållstekniker, automationsingenjörer och produktionstekniker i ett team där samarbete och kunskapsdelning är centralt.
Du erbjuds
• En stabil arbetsgivare inom medicinteknisk industri
• En högautomatiserad och tekniskt avancerad produktionsmiljö
• Möjlighet att driva egna förbättringsprojekt från start till mål
• Ett teamorienterat arbetssätt med strukturerad onboarding och fadder
• En arbetsplats där nyfikenhet, utveckling och självinsikt värderas högtDina arbetsuppgifter
Som drift- och underhållstekniker arbetar du med att säkerställa att produktionen fungerar stabilt och effektivt. Rollen innebär både planerat underhåll och felsökning samt arbete med förbättringar av maskiner och processer. Du arbetar nära produktionen och samarbetar med flera olika funktioner inom verksamheten.
Arbetet består till stor del av planering och genomförande av underhåll, men även av analys av driftstopp och uppföljning av åtgärder. Vid behov hanterar du akuta tekniska problem. Du kan även få ansvar för att driva avgränsade maskin- eller förbättringsprojekt från start till avslut.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll av produktionsutrustning
• Felsökning och åtgärd vid driftstörningar
• Analys av stopporsaker och genomförande av förbättringsåtgärder
• Maskinförbättringar och enklare maskinombyggnationer
• Planering, uppföljning och dokumentation av utfört arbete
• Framtagning av underhållsmanualer
• Samarbete med produktion, underhåll och teknikfunktionerProfil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och som trivs i en roll där du får fördjupa dig i maskiner, processer och förbättringsarbete. Du har erfarenhet från tillverkande industri och är trygg i den mekaniska delen av underhåll, samtidigt som du är nyfiken och vill fortsätta utvecklas i en modern, högautomatiserad miljö.
Som person är du prestigelös och samarbetar gärna med andra. Du förstår värdet av lagarbete, vågar ställa frågor och har god självinsikt i vad du kan - och vad du behöver ta hjälp med. Du kan ta ansvar för ett uppdrag eller projekt, driva det framåt och säkerställa att det blir slutfört, utan att tappa helhetsperspektivet.
Vi önskar att du besitter:
• Erfarenhet från tillverkande industri, gärna inom drift och/eller underhåll
• God teknisk och mekanisk förståelse för maskiner och produktionsutrustning
• Förmåga att arbeta både operativt och analytiskt, exempelvis med stopp- och underhållsanalyser
• Erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll
• Vana av mekaniskt arbete såsom byte av kedjor, komponenter och maskindelar
• Grundläggande förståelse för PLC/automation (Siemens TIA Portal är meriterande men inget krav)
• Förmåga att dokumentera arbete, exempelvis i form av underhållsmanualer
Personliga egenskaper vi värdesätter:
• Teamspelare med ett ödmjukt och prestigelöst förhållningssätt
• Självständig men formbar - du kan ta ansvar men är öppen för nya arbetssätt
• Nyfiken, lösningsorienterad och strukturerad
• Kommunikativ och trygg i samarbeten med olika yrkesrollerÖvrig information
• Placering: Mölndal
• Arbetstid: Dagtid
• Omfattning: Heltid
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Cleverex Bemanning, där du initialt är anställd av Cleverex. För rätt person finns mycket goda möjligheter till övergång till kund efter cirka 6 månader, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.Om företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats! Ersättning
