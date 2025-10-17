Drift- och Servicetekniker till Aiab
Är du en teknikintresserad problemlösare som trivs med att ta eget ansvar? Gillar du att arbeta både självständigt och i team? Då kan tjänsten som servicetekniker hos Aiab vara ditt nästa steg!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som servicetekniker ansvarar du för ett tilldelat område där du utför underhåll, service och reparation av reservkraftverk hos Aiabs kunder. Du är en nyckelperson i att säkerställa driftsäkerheten för Aiabs kunders anläggningar och bidrar samtidigt till att vidareutveckla deras tekniska lösningar.
Arbetet innebär resor till kundernas anläggningar som exempelvis myndigheter, kommuner och företag för att genomföra driftsättningar, service och underhåll av reservkraftsystem. När du inte är på resande fot kommer du att arbeta med administrativa uppgifter såsom dokumentation av utfört arbete, uppföljning av serviceärenden samt planering av kommande uppdrag.
I rollen ingår resor inom Sverige, med utgångspunkt i Stockholm.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har erfarenhet av arbete inom el. Du är en problemlösare som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Din tekniska kompetens kombineras med förmågan att planera och strukturera ditt arbete effektivt, vilket gör dig till en viktig del av teamet hos Aiab.
Krav för tjänsten
• Du har en teknisk utbildning, gärna inom styr- och reglerteknik, eller motsvarande erfarenhet.
• Körkort.
Meriterande
• Tidigare arbetserfarenhet inom branschen.
• Erfarenhet av roller som resande servicetekniker/drifttekniker eller liknande.
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Uniflex.
Detta är en direktrekrytering till Aiab och rekryteringsprocessen hanteras av Uniflex.
Om verksamheten
Sedan 1970 har Aiab sett till att företag och myndigheter alltid har pålitliga och skräddarsydda reservkraftverk och totallösningar av strömförsörjning. Idag har de utveckling och tillverkning i deras lokaler i Fagervik i Timrå kommun.
Aiabs samarbeten ställer höga krav på drift, effektivitet och säkerhet. Aiab arbetar enbart med kundanpassade totallösningar, vilket innebär skräddarsydd utrustning såväl som utveckling, konstruktion och tillverkning, platsmontage, idrifttagning, utbildning samt fältservice. Ersättning
Ersättning
