Är du en tekniskt nyfiken person som gillar att vara ute i fält, lösa problem och bidra till en mer hållbar framtid? Då kan det här vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
Chromafora är ett innovationsbolag inom cleantech med unika patenterade och patentsökta tekniker för vattenrening som baseras på egenutvecklade kemiska processer: SELPAXT och SELMEXT.
Båda teknikerna går ut på att ta bort föroreningar och med hjälp av selektivitet minska avfallsmängderna. SELMEXT tar bort tungmetaller, medan SELPAXT tar bort både kort- och långkedjiga PFAS-ämnen ur vattenströmmarna.
SELMEXT-processen bidrar även till att bevara kritiska råmaterial genom att göra det möjligt att återvinna och återanvända värdefulla metaller, som exempelvis guld och andra eftertraktade metaller, från avfall.
Från och med april 2025 är Chromaforas huvudkontor och kemilabb beläget i Västberga, Stockholm.
Om rollen
I rollen som Drift/Servicetekniker på Chromafora får du en varierad och självständig vardag där du arbetar nära företagets avancerade och innovativa anläggningar för vattenrening och metallextraktion - både i Sverige och ute i Europa. Chromaforas teknik är baserad på egenutvecklad kemi och banbrytande lösningar, vilket gör arbetet både spännande och meningsfullt.
Som Drift/Servicetekniker hos Chromafora kommer du att ha en central roll i att säkerställa driften av våra tekniska system och anläggningar. Arbetet innefattar ett brett spektrum av uppgifter - från felsökning och reparationer till service och förebyggande underhåll. Du ansvarar också för att genomföra provtagningar, kontroller och kalibreringar, samt att identifiera och åtgärda tekniska avvikelser. I rollen ingår även att planera och beställa reservdelar samt att ha en god överblick över vad som krävs för att snabbt och effektivt hantera olika driftrelaterade utmaningar.
Rollen kräver också noga dokumentation och kommunikation, för att säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad drift över tid.
Resor är en naturlig del av arbetet, med cirka 50-100 övernattningar per år. Du kommer att arbeta på anläggningar runtom i Sverige, Skandinavien, Tyskland, Holland, Belgien - och ibland även i övriga Europa.
Du utgår från Chromaforas nya, moderna kontor men befinner dig till stor del ute hos kund i fält.
Vi söker dig som
• Har relevant teknisk utbildning inom driftteknik, serviceteknik eller liknande.
• Erfarenhet av arbete i processmiljö, t.ex. inom fastighetsdrift, industri eller badanläggningar - där du byggt förståelse för hur tekniska system hänger ihop.
