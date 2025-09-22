Drift och underhållstekniker
Stockholm Exergi AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Exergi AB i Stockholm
, Sollentuna
, Sigtuna
, Gävle
eller i hela Sverige
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi planerar att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.Vad kan vi erbjuda dig?
Till vår operativa Drift & Underhållsgrupp söker vi nu en engagerad och kompetent drift & underhållstekniker. Som en del av vårt team kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa effektiv drift och underhåll av vårt ledningsnät och ha hela Stockholm som din arbetsplats.
I rollen kommer du att förbereda och genomföra både planerade driftarbeten och underhållsarbeten tillsammans med entreprenörer, produktion och andra aktörer. Du kommer även att mäta in läckage i ledningssystem samt utföra ronderingar och underhållsåtgärder enligt uppsatta årsplaner. Ventilmärkning och hantering av serviceärenden av varierande karaktär är också en del av dina arbetsuppgifter. Du levererar arbete av hög kvalitet inom utsatt tid och budget, samt arbetar aktivt för en stark säkerhetskultur och god arbetsmiljö. Du deltar även aktivt i kontinuerligt förbättringsarbete via förbättringsforum och processarbete.
Arbetstiderna är under perioder av året schemalagda, med arbete vissa dagar förlagt till kvällstid (13.00-22.00) ungefär var fjärde vecka. Övriga perioder är arbetstiden 07.00-16.00. I rollen kan nattarbete förekomma, då vårt samhällsviktiga uppdrag ibland kräver insatser dygnet runt.
Arbetet innefattar insatser inom hela distributionsnätet, vilket innebär resor inom Storstockholm. Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har en vilja att utvecklas tillsammans med oss. Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en stark och effektiv drift- och underhållsorganisation.
Aställningform: Tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader.
Arbetstider: Dagtid. Beredskapstjänstgöring enligt schema ingår även i tjänsten.
Placering: Omfattar arbete på företagets anläggningar med utgångspunkt från Hammarbyverket.
Eftersom rollen är säkerhetsklassad genomförs säkerhetsprövning innan anställning.
Varför jobba med mig?
Som ledare är jag strukturerad, resultatorienterad och engagerad. Jag förväntar mig att vi tillsammans samarbetar för att nå uppsatta mål, och att du som medarbetare bidrar med engagemang, ansvarstagande och ett lösningsorienterat arbetssätt. I min roll kommer jag att utmana och stötta dig i din utveckling, med fokus på både individuella och gemensamma framsteg. Vi strävar efter en arbetsmiljö där vi visar respekt för varandra, delar kunskap och där trivsel och resultat går hand i hand.
Helene Valtin, Chef drift & planering
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Muntlig kommunikation. Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen
• Samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Självgående. Tar ansvar för dina uppgifter. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
• Stabil. Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Krav
• Gymnasial utbildning med inriktning byggledning, väg och vatten, energiteknik eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
• Svenskt medborgarskap
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
• Det roligaste på jobbet är att jag lär mig nya saker varje dag. Jag har väldigt bra kamrater och arbetsledare, som alltid hjälper och stöttar, och så är jag väldigt intresserad också säger Mohammed, tekniker inom mekanik
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. Läs våra berättelser här.
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket eller stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket. Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
Välkommen med din ansökan senast 6 oktober. (Urval och intervjuer sker löpande)
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
Bra personer känner ofta bra personer - dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Exergi AB
(org.nr 556016-9095), https://www.stockholmexergi.se/ Kontakt
Chef drift & planering
Helene Valtin helene.valtin@stockholmexergi.se Jobbnummer
9520100