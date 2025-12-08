Dricksvattenansvarig
2025-12-08
Vi söker nu en ny medarbetare till Va- och Avfallsenheten. Du blir en av VA-verksamhetens 6 stycken kollegor.
Vi tillhör den tekniska förvaltningen som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Hos oss arbetar cirka 40 personer med bland annat förvaltning och utveckling av kommunala vägar, parker, naturområden, avfall, trafik samt vatten och avlopp. Vi ansvarar även för att utveckla trafik- och stadsmiljön för att skapa en trygg, hälsosam och attraktiv offentlig miljö i vår fina skärgårdskommun. Utöver detta ser vi även till att samhällsviktiga funktioner fungerar, såsom avfallshantering samt drift av vatten- och avloppssystem. Inom förvaltningen ingår också en projektenhet vars uppdrag är att bedriva alla förstudier och genomförandeprojekt inom staden.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som dricksvattenansvarig VA-ingenjör är du ansvarig för hela Lidingö stads dricksvattenkontroll, både kvalitetsmässigt och dess mätpunkter, samt ansvarig för den rapportering och journalföring som uppdraget medför. Inom ansvaret för dricksvattenkvaliteten kommer du övervaka och analysera dricksvattenprover enligt gällande lagstiftning, samt att du ska kunna agera och styra verksamheten till lämpliga och nödvändiga åtgärder vid behov utifrån eventuella avvikelser i provsvar.
I kvalitetsarbetet ingår bland annat uppdaterande av egenkontrollplaner och riskhantering i form av HACCP men även den provtagningsplan och de provtagningsplatser som beslutats. I ansvaret för dricksvattnet ingår även att känna till stadens dricksvattennät och förstå vad som sker från inkommande vatten till staden och hela vägen till kunden via stadens ledningsnät, tryckstegringar och vattentorn.
Rollen har även den övergripande kontrollen av dricksvattnets väg genom våra flödesmätare och slutligen kundens vattenmätare. Övervakningen av dessa mätare ska ske dagligen och även i tillhörande system för läckageövervakning. Avvikelser och onormala flöden eller förbrukningar hos kunder kan leda till orsaksutredningar som du leder. Förutom denna beskrivning kan även andra arbetsuppgifter tillkomma på tekniska förvaltningen som berör verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Ingenjörsutbildning inom miljö- och vattenteknik eller med motsvarande kompetens som arbetsgivaren godkänner
* erfarenhet av arbete med dricksvatten, distribution och kvalitetssäkring
* kunskap kring att övervaka och analysera vattenprover enligt gällande lagstiftning
* kunskap kring att övervaka och identifiera tekniska problem i dricksvattenanläggningar
* kunskaper om mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar som påverkar vattenkvaliteten
* goda kunskaper inom dricksvattenregler, hygien och riskhantering
* goda kunskaper inom säkerhet, informationssäkerhet NIS
* kunskap om VA-juridik
* erfarenhet av rapportering, tillståndsprocesser och hantering av avvikelser
Som person är du noggrann och ansvarstagande. Du är strukturerad och lösningsorienterad med en mycket god kommunikativ förmåga.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
