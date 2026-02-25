Domsjö Fabriker söker nu en Redovisningsassistent!
Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker befinner sig i en marknad under snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter. Domsjös huvudprodukt cellulosa används till textilmaterialet viskos som är ett miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska textilfibrer.
Vi bryr oss om framtiden och vi vill gärna dela den med dig.
Av vår förnybara råvara, skogen, tillverkar vi produkter och energi med en tydlig miljöprofil.
Vi säger att vi gör mer av trädet, vi vill ta tillvara så mycket som möjligt för att producera fler miljövänliga produkter. Idag säljer vi cellulosa, lignin och bioetanol över hela världen.
Domsjö ingår i indiska Aditya Birla Group som är världens största producent av viskos.
Aditya Birla Group har drygt 120 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, det öppnar möjligheter för oss och våra cirka 350 medarbetare i Domsjö. Här finns fina chanser att utvecklas i sitt jobb.
Längs branta klippkuster, gröna ängar, höga bergstoppar och djupa skogar har vi på Domsjö Fabriker under 120 år utvecklat och tagit vara på möjligheterna från naturen. Genom ett gediget hantverk och kunskap som sträcker sig över generationer har vi utvecklat världsledande produkter sprungna ur ett hållbart svenskt skogsbruk. Vi gör mer av trädet.
Om rollen:I rollen som redovisningsassistent kommer du bland annat:
• Tillsammans med en kollega, ansvara för leverantörsreskontran med registrering av leverantörsfakturor, upplägg av leverantörer, betalningar och betalningspåminnelser.
• Ansvara för att granska fakturor och säkerställa attestering mot gällande kontoplan och attestlista.
• Ansvara för utvalda poster i balansräkningen.
Du kommer att ingå i ett team om ca sex stycken medarbetare och rapportera till vår Redovisningschef. Ett stort fokus för hela ekonomiavdelningen är att effektivisera och modernisera processer och arbetssätt för att kunna hantera framtidens utmaningar.
Vad söker vi?Vi söker dig som är gymnasieekonom med grundläggande förståelse för redovisning och moms och där arbetslivserfarenhet inom relevant område är meriterande.
Du har goda kunskaper inom Office-paketet (främst Excel) och kommunicerar bra både o tal och skrift på svenska och engelska.
Likt oss som jobbar på Domsjö Fabriker så är du Hjälpsam, Ansvarstagande, Prestigelös, Positiv och Intresserad.
Vad erbjuder vi?Vi erbjuder ett utvecklande arbete på en trivsam arbetsplats med god laganda. Vi anser att balans i livet är en förutsättning för att känna arbetsglädje och engagemang. Därför är det självklart för oss att underlätta för våra medarbetare att förena arbetsliv och familjeliv. Vi stödjer också friskvård och sociala aktiviteter. Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och välkomnar sökande som ökar vår mångfald.
Norrlands attraktivaste arbetsplatsDet låter kanske våghalsigt, men det är vår vision. Domsjö Fabriker befinner sig just nu på en stor förändringsresa, både som verksamhet och arbetsplats - vårt mål är att bli världens attraktivaste bioraffinaderi och Norrlands attraktivaste arbetsplats. För att lyckas behöver vi dig! Du som älskar att jobba i förändring och har en drivkraft som hjälper oss nå våra mål.
Tycker du att det låter intressant? Välkommen med din ansökan!
