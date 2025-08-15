Domänarkitekt IT Elnätsdrift
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2025-08-15
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med ny teknik ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.
#LI-DNIPubliceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
I rollen som Domänarkitekt IT kommer du att leda arkitekturarbetet inom domän Drift av kraftsystemet som huvudsakligen inkluderar förmågan 'Drift av kraftsystemet'. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i arkitekturfunktionen, verksamhetsarkitekter på Systemdivisionen, lösningsarkitekter och olika verksamhets-/-teknikspecialister.
Du kommer att tillhöra enheten Kraftsystemapplikationer inom IT-divisionen, som består av 12 medarbetare (anställda och konsulter). Utifrån enhetens involvering i Svenska kraftnäts utveckling av IT-landskapet, erbjuds här stora möjligheter att kunna medverka i utformandet av och anpassningarna i myndighetens framtida IT-landskap.
Svenska kraftnät ser mycket positivt på att våra medarbetare vill vidareutbilda sig och delta på konferenser. Därför erbjuds stora möjligheter till både intern och extern kompetensutveckling.
I rollen som Domänarkitekt Drift av kraftsystemet kommer du främst att ansvara för att leda och driva det arkitektoniska arbetet inom domänen och framtagandet av målarkitekturer inom ditt ansvarområde. Du kommer även bidra till färdplaner och utvecklingsplaner inom förvaltningsorganisationen, samt utgöra stöd i portföljstyrningen. Vidare innefattar arbetsuppgifterna även beskrivning och kommunikation av arkitekturen till aktuella målgrupper, att samordna och coacha lösningsarkitekterna som arbetar inom domänen samt att vara med och bidra i relaterade lösningsdiskussioner.Dina arbetsuppgifter
• Ta fram och underhålla beskrivningar av de förmågor som ingår i ditt ansvarsområde.
• Beskriva hur systemen i domänen är kopplade till andra IT-stöd samt identifiera hur IT-stöden mellan domänerna är integrerade.
• Ha vetskap om vilka processer som går över domängränserna liksom vilken data och information inom domänen som även andra domäner har behov av.
• Säkerställa att initiativ inom domänen är i linje med Svenska kraftnäts målarkitekturer, riktlinjer, samt fastställd färdplan för arkitektonisk styrning.
• Identifiera och lyfta förekommande funktionella gap eller överlapp för åtgärd.
• Agera som länk mellan Systemdivisionens verksamhetsarkitekter och IT-verksamheten.
• Omvärldsbevakning inom ditt område.
Om dig
Skallkrav:
Vi ser att du är en flexibel person med en god samarbetsförmåga, har en god kommunikativ förmåga samt har förmågan att skapa en helhetssyn av hur applikationslandskapet utgör en del av en större helhet. Vi ser också att du har förmågan att aktivt kunna delta i övergripande lösningsdiskussioner som griper över hela arkitekturområdet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten kräver högskole-/universitetsutbildning inom relevant tekniskt område. Vidare har du:
• Flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet av IT-arkitektur i enlighet med etablerade arkitekturmetoder, samt erfarenhet av verktyg och processer inom området.
• Flerårig arbetslivserfarenhet av att arbeta med framtagandet av IT-lösningar.
• Flerårig erfarenhet av att definiera, formulera och kommunicera arkitekturella krav gentemot externa leverantörer.
• Flerårig erfarenhet (minst 5 - 7 år) av kraftsystem samt SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition).
• Erfarenhet av att självständigt skapa och förankra målarkitekturer.
• Arbetat med IT-säkerhet i en samhällskritisk verksamhet med mycket höga säkerhetskrav.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
Vi ser gärna att du är certifierad inom IT-arkitektur eller annat relevant arkitekturområde, har arbetat med IT-arkitektur i en stor IT-organisation med komplex verksamhet, samt har praktisk erfarenhet av modelleringsverktyg, t.ex. Sparx.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag är 29 augusti. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Jens Ryning, 0725-21 20 21. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Maria Sahlén, 010-489 20 27 (maria.sahlen2@svk.se
), Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9459395