Doktorandtjänst inom elektroteknik
Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-12-10
Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen.https://www.uu.se/institution/elektroteknik/
bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden - däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 160 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.
Kom och jobba med oss!
Tjänsten är placerad vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik, inom institutionen för elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett aktivt doktorandnätverk och en mängd experimentella projekt. Avdelningen samarbetar med svenska företag - både offentliga och privata - samt andra intressenter inom de olika forskningsområdena.
Projektbeskrivning
Människans hjärna kan bearbeta komplex, dynamisk och realtidsbaserad information med anmärkningsvärd effektivitet efter miljontals års evolution. Neuromorf databehandling, inspirerad av hur hjärnan fungerar, erbjuder en lovande lösning för att kraftigt minska energiförbrukningen och möjliggöra snabb och adaptiv informationsbearbetning i dagens era av zettabytes. Artificiella neuroner och synapser utgör de centrala byggstenarna i neuromorfa system. Ändå ligger dagens neuromorfa kretsar långt ifrån sina biologiska motsvarigheter när det gäller effektivitet och funktionellt djup.
Detta projekt syftar till att övervinna dessa begränsningar genom en synergistisk krets-komponent-samdesign som samtidigt optimerar både kretsarkitekturer och komponentegenskaper, så att den inneboende komponentfysiken effektivt kan omsättas i betydande systemförbättringar. I projektet kommer vi att utveckla neuromorfa komponenter med biologisk likhet samt kompakta och strömsnåla neuromorfa kretsar. Vi kommer även att simulera högpresterande spikande neuronnätverk (SNN) och bygga neuromorfa sensorsystem för att validera prestanda och utforska breda biomedicinska och andra potentiella tillämpningar. Resultaten kommer att bidra med grundläggande kunskap och nya tekniker som för oss närmare sensor- och beräkningssystem med hjärnliknande effektivitet.
Projektet omfattar både experimentell utveckling och teoretisk modellering. Därför krävs en solid bakgrund i fysik, elektronik och matematik samt goda praktiska experimentella färdigheter.
Vi erbjuder en stimulerande forskningsmiljö som utformas gemensamt av doktoranden och forskargruppen. Doktoranden kommer att handledas av minst två handledare och arbeta i en tvärvetenskaplig miljö där forskare med kompletterande kompetenser samarbetar.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
- Designa och tillverka neuromorfa komponenter med inneboende neuromimetisk dynamik.
- Designa och tillverka kompakta och strömsnåla neuromorfa kretsar baserade på de utvecklade komponenterna.
- Simulera högeffektiva spikande neuronnätverk (SNN) baserat på de utvecklade kretsarna för att utvärdera systemnivåförbättringar.
- Utveckla neuromorfa sensorer och sensorsystem för biomedicinska och andra tillämpningsområden.
- Modellera och simulera neuromorfa komponenter, kretsar och system.
- Undersöka spikbaserad signalbehandling och neurondynamik på olika skalor samt utforska ett brett spektrum av potentiella tillämpningar.
- En doktorands huvudsakliga arbetsuppgifter är begränsade till sina forskningsstudier, vilket inkluderar att delta i forskningsprojektet och läsa kurser på forskarnivå.
- Undervisning och övrig institutionstjänstgöring kan komma att ingå i arbetsuppgifterna, dock max 20% av arbetstiden.
Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2026. UFV-PA 2025/3821.
Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2026. UFV-PA 2025/3821.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
