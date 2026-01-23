Doktorand Molekylär neurogenitik

Beskrivning av verksamheten

Forskargruppen Molekylär Neurogenetik vid institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning om den mänskliga hjärnan och dess relation till sjukdomar och ligger i internationell framkant inom sitt område.

Du kan läsa mer om våra projekt på vår https://www.molecular-neurogenetics.lu.se/

Forskargruppen leds av Professor Johan Jakobsson och inkluderar ytterligare 14 medarbetare. Gruppen är internationell och omfattar medarbetare inom forskning, administration och teknik. Vi söker nu ny doktorand inom ett projekt med fokus på hur epigenetiska mekanismer kontrollerar repetitiva DNA-sekvenser och dess påverkan på den ärftliga neurodegenerativa sjukdomen X-linked Dystonia Parkinsonism (XDP). Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Huvudarbetsuppgifterna för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning och därför kommer du både vara antagen som student och anställd vid Lunds universitet.

Som doktorand inom forskargruppen deltar du i ett forskningsprojekt med fokus på epigenetiska mekanismer och dess roll i den ärftliga neurodegenerativa sjukdomen XDP. Dina uppgifter inkluderar att designa, utföra och tolka experiment med ett brett utbud av molekylärbiologiska tekniker och avancerad bioinformatisk analys.

Publiceringsdatum
2026-01-23

Kvalifikationer
Krav för antagningen är:

avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. god förmåga av att tillgodogöra sig forskarutbildningen

Krav för anställningen är:

- Goda kunskaper inom arbete med olika molekylärbiologiska tekniker och stamcellskulturer
- Erfarenhet av forskning om den mänskliga hjärnan
- Erfarenhet att arbeta tillsammans i en teammiljö
- God vetenskaplig förmåga att planera och analysera experiment
- God förmåga att fungera bra i samarbetsprojekt både inom gruppen och med andra forskargrupper samt med andra discipliner
- Positiv inställning och med ett driv att lyckas
- God förmåga att presentera forskning i tal och skrift
- kunskaper inom engelska språket både muntligt och skriftligt

Meriterande för anställningen är:

- Kunskaper inom cellulära mekanismer relaterade till neurodegenerativa sjukdomar
- Tidigare erfarenhet av forskning på XDP och/eller transposabla element

Stor vikt kommer att läggas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Som doktorand vid Lunds universitet är du både antagen som student och anställd vilket ger flera förmåner. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Om anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på sammanlagt fyra år, 100% med startdatum den 1 mars 2026 eller enligt överenskommelser. Huvudregeln är att anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Lund.

Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser gällande antagning till forskarstudier finns i 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100). Mer information finns på universitetets hemsida

Övrig information
För doktorander finns en särskild lönestege knuten till varje fakultet och lön sätts enligt aktuell lönestege.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/253".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lunds Universitet (org.nr 202100-3211)

Arbetsplats
Lunds universitet

Kontakt
Johan Jakobsson
johan.jakobsson@med.lu.se
+46462224225

Jobbnummer
9700238

