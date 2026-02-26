Doktorand inom tillämpad mekanik
Doktorand inom Multifysiksimulering av kristalltillväxt i metallbaserade batterier
Om avdelningen
Avdelningen för tillämpad mekanik är en del av Institutionen för materialvetenskap och teknik vid Ångströmlaboratoriet.
Vi bedriver forskning inom experimentell och beräkningsinriktad mekanik med tillämpningsområden främst inom livsvetenskaper, material- och strukturutveckling samt energirelaterade områden.
Projektbeskrivning
Projektet avser utveckling och implementering av numeriska algorithmer för multifysikalisk modellering av batterimaterial. Metallelektroder i batterier erbjuder exceptionella fördelar vad gäller energitäthet, kostnadseffektivitet och hållbarhet, och de möjliggör även utvecklingen av nya, miljövänliga batterier. Ett stort problem i metallbaserade batterier är kristalltillväxt, dendriter, det vill säga nålliknande metalliska nanostrukturer som uppstår under metallplätering. Dessa strukturer utgör en säkerhetsrisk genom att potentiellt kunna penetrera separatorn mellan anod och katod, vilket orsakar intern kortslutning eller till och med brand. Att förstå och kontrollera dendrittillväxt är därför kritiskt.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.
Läs mer om forskarutbildningen här
Arbetsuppgifterna inkluderar aktiviteter som sträcker sig från teoretisk utveckling inom materialmodellering till programmering i egenutvecklade koder, samt genomförande av experiment lokalt och nationellt (vid större anläggningar såsom synkrotronljusanläggningar).
Kvalifikationskrav
Civilingenjör- eller masterexamen i teknisk fysik, mekanik, beräkningsteknik eller närliggande områden, eller annan motsvarande utbildning
Dokumenterad erfarenhet och kunskap inom mekanik
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen (1993:100) 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad erfarenhet och kunskap inom fysik och vetenskaplig programmering
Goda kunskaper i matematisk modellering/analys
Ett eller flera av följande områden: kontinuummekanik, beräkningsmekanik, numerisk analys för differentialekvationer, numerisk linjär algebra, termodynamik samt programmeringsspråk såsom Python, C/C++, Fortran eller Matlab.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmågan att självständigt planera och genomföra arbete. Du har god förmåga att arbeta mot uppsatta mål och arbetar fokuserat för att uppnå dem. I detta har du även förmåga att behålla fokus, även under perioder med hög arbetsbelastning. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga, vilket gör att du samarbetar väl med andra. Du har dessutom god förmåga att skriva akademisk text.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
