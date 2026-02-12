Doktorand inom polymera material i kärnkraftverk
Kungliga Tekniska Högskolan / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Polymerteknologi / Materialvetenskap
Vi bygger en långsiktig forskningsmiljö inom kärnteknik på KTH för att leverera säkrare livslängdsförlängningsuppskattningar av befintliga svenska kärnkraftverk.
Miljön integrerar tre pelare: (i) grundläggande förståelse för åldringsmekanismer i säkerhetskritiska polymerkomponenter under servicerelevanta termiska, strålnings- och miljöförhållanden, inklusive riskreducerande strategier; (ii) icke-förstörande tillståndsövervakning baserad på bärbar, enkelsidig lågfälts-T2-NMR anpassad för användning i anläggningen; och (iii) osäkerhetsmedvetna AI-modeller inbäddade i digitala tvillingarbetsflöden som slår samman laboratorie- och online-anläggningsmätningar för att förutsäga återstående livslängd (RUL) och stödja riskbaserad inspektion, underhåll och utbyte.
Syftet med detta delprojekt, som en del av forskningsmiljön inom kärnteknik, är att fokusera på mekanismerna och kinetiken för åldring av polymera komponenter i kärnkraftverk, vilket möjliggör en högre precision i livslängdsuppskattningen av komponenter som används idag, och en grund för design av nya material med förlängd livslängd i framtida installationer. Exempel på forskningsfrågor är: Hur samverkar temperatur, bestrålning, fuktighet, doshastighet och syretillgänglighet för att driva kemiska/mobilitetsförändringar i kablar, tätningar och beläggningar? Under vilka förhållanden dominerar DLO och mjukgörarmigration, och hur kan accelerationsprotokoll förbli representativa?
Projektet genomförs i nära samarbete med andra delprojekt inom programmet, inklusive materialutveckling och AI-baserad modellering, och ger doktoranden tillgång till en stark forskningsmiljö med modern infrastruktur och internationella samarbeten.
Handledning: Mikael Hedenqvist föreslås som huvudhandledare. Biträdande handledare: Payam Pourmand, Richard Olsson, Fritjof Nilsson föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver grundläggande behörighet krävs:
civilingenjörs- eller masterexamen inom materialvetenskap, polymerteknologi, teknisk fysik, kemiteknik eller motsvarande,
dokumenterade kunskaper i polymera material, materialkarakterisering eller materialfysik.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
Meriterande:
erfarenhet av åldringsstudier och degradering av polymerer
erfarenhet av karakterisering med spektroskopi (t.ex. FTIR/NMR), och mekanisk provning
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Som doktorand får du del av KTH:s anställningsförmåner och har en månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner. Läs mer om Forskarstudier vid KTH | KTH | Sweden.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga textenPubliceringsdatum2026-02-12Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth Ersättning
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2026-0278". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH Kontakt
Professor Mikael Hedenqvist mikaelhe@kth.se Jobbnummer
9737840