Reparatör inriktning VVS
HSB Riksförbund ekonomisk förening / Maskiningenjörsjobb / Sundsvall Visa alla maskiningenjörsjobb i Sundsvall
2026-06-17
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HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Idag bor över en miljon människor – ensamstående, par och familjer – i HSBs 26 708 hyresrätter och 346 381 bostadsrättslägenheter. HSB erbjuder också Sveriges största bosparande som ger förtur till ett eget hem.
I Gävleborg, Västernorrland och Jämtland servar vi 430 bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med ett heltäckande utbud av förvaltningstjänster. HSB har också ca 2 000 hyreslägenheter i området. Till vår hjälp har vi närmare 230 duktiga medarbetare som nu behöver förstärkning i Sundsvall.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som reparatör med inriktning mot vvs hos oss arbetar du närmast kunden. Du arbetar huvudsakligen med felavhjälpande reparationer och planerat underhåll av våra kunders fastigheter i Sundsvall/Timrå. Det innefattar arbetsuppgifter inom vvs, el, snickeri, tvättstugor samt driftåtgärder såsom filterbyten, kontroll och justering av undercentraler och utrustning i fastigheten. Du ansvarar för kontakten med våra kunder som har anmält ett fel och har en viktig roll i att skapa våra kunders goda boende. I rollen ingår även rullande schema för beredskap.Publiceringsdatum2026-06-17Erfarenheter
För rollen krävs följande kvalifikationer:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom VVS
• B-körkort (manuell)
• God kunskap i svenska i tal och skrift
• Van användare av databaserade system och program
Det är meriterande med certifikat inom heta arbeten, skylift och fallskydd samt om du har utbildning eller erfarenhet av arbete inom snickerier, lås, dörrar och fönster.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad och levererar arbete av hög kvalitet. Du trivs med att arbeta ute hos kund och sätter kunden i fokus. Vidare är du flexibel i ditt tillvägagångssätt och kan självständigt planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare är det viktigt att du trivs med att arbeta såväl ensam som i team, att du delar HSBs värderingar och att ditt agerande gentemot medlemmar och kunder utgår ifrån dem.
Vad HSB erbjuder
HSB strävar hela tiden efter att bli bättre och arbeta proaktivt, både som organisation och som arbetsplats, och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos HSB är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och HSB försöker alltid – så långt det är möjligt – att hjälpa dig att skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos HSB.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval sker löpande, ansök därför redan idag.
Sista ansökningsdag 2026-06-30. Vill du veta mer, kontakta arbetsledare Anders Jenegård på telefon 010-303 23 14.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7917334-2056903". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund ekonomisk förening
, https://jobb.hsb.se
Torggatan 14 (visa karta
)
852 32 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HSB Kontakt
Anders Jenegård Anders.Jenegard@hsb.se 010-3032314 Jobbnummer
9967358