Doktorand inom kirurgi
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst kliniska vetenskaper Malmö / Högskolejobb / Malmö Visa alla högskolejobb i Malmö
2025-12-12
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö (IKVM) ledigkungör nu en forskarutbildningsplats och anställning som doktorand inom forskargruppen för kirurgi.
Forskargruppen består av både kliniska och prekliniska forskare. Klinisk, epidemiologisk och laboratoriebaserad forskning bedrivs av seniora forskare, post-docs och doktorander. Forskningen sker i nära samarbete med sjukvården inom Region Skåne och bedrivs dels i universitetets lokaler, dels inom SUS Malmö.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.
Forskarutbildningsämne
Medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi
Projektbeskrivning
Projektet undersöker hur thyreoideametabolismen skulle kunna påverka överlevnaden efter bröstcancer. Serumprover och tumörmaterial analyseras på olika sätt. Dessa data undersöks sedan i förhållande till överlevnad efter diagnos. Stor vikt läggs vid design av studierna och statistisk analys.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Huvudarbetsuppgifterna för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning och därför kommer du både vara antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
I arbetsuppgifterna som doktorand ingår att tillägna sig nödvändiga kunskaper genom ett antal obligatoriska kurser. Detta kompletteras med nödvändiga frivilliga kurser. Huvuduppgiften är att tillsammans med handledare bedriva forskning, det vill säga formulera frågeställningar, designa studier, samla in data, analysera och sammanfatta i text.Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå är den som har:
- avlagd examen på avancerad nivå
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:
- minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet medicinsk vetenskap
- sökande ska ha kunskaper motsvarande lägst 3-årig gymnasiekompetens i engelska
Särskilda krav för anställning är:
- Kunskap om, och färdigheter i, mikroskopering och bedömning av histologiska preparat
- Kompetens i att genomföra och tolka basala statistiska test samt även analysera överlevnad med hjälp av multivariabla metoder
- Mycket goda kunskaper i svenska vilket är nödvändigt för att kunna läsa kliniska anteckningar samt för att kunna kommunicera med sjukvårdspersonal och registerhållare
Meriterande för anställningen är:
- Goda kunskaper i medicinsk vetenskap för att kunna tolka och sammanfatta information från patientjournaler
- Erfarenhet av att sammanfatta vetenskapliga fynd i en vetenskaplig rapport
Stor vikt kommer att läggas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Som doktorand vid Lunds universitet är du både antagen som student och anställd vilket ger flera förmåner. Läs mer om att vara https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/utbildning-pa-forskarniva
och https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/utbildning-pa-forskarniva/anstallningsvillkor-doktorander
vid på universitetets webbplats. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på sammanlagt fyra år, 100% med startdatum den 2026-02-01 eller enligt överenskommelser. Huvudregeln är att anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Malmö.
Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser gällande antagning till forskarstudier finns i 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100). Mer information finns på universitetets hemsida.Övrig information
För doktorander finns en särskild lönestege knuten till varje fakultet och lön sätts enligt aktuell lönestege.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla, examensbevis, CV eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.
