Doktorand inom idrottsvetenskap
Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-07-17
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GIH utlyser härmed en doktorandplats i ämnet idrottsvetenskap inom området löpningens biomekanik.
Projektbeskrivning:
Projektet syftar på att öka förståelsen för hur löpaskor med såkallad Advanced Footwear Technology (AFT, eller "superskor") påverkar löparens prestation och skademekanismer på individnivå. Genom avancerade biomekaniska metoder ska skons effekt på fotens och nedre extremitetens dynamiska funktion under löpning beräknas och möjligheter till att individanpassa skorna undersökas.
Behörighet till utbildning på forskarnivå
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:
avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.
Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment)) i enlighet med krav på antagning.se: https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-requirements/.
Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på http://www.universityadmissions.se.
Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.
Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning, senast 31 augusti 2026.Publiceringsdatum2026-07-17Så ansöker du
Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:
Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program),
Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats). Accepterade språk är svenska, danska, norska, engelska,
CV med en kort skriftlig motivering av ansökan utifrån, utbildningsbakgrund,
Förslag på minst två referenser.http://www.gih.se/FORSKNING/Utbildning-pa-forskarniva/Ansokan-och-anstallning/Ansokan-till-forskarutbildning/.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier:
förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa, med tonvikt på löpningens biomekanik,
teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
analytisk förmåga,
förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
förtrogenhet med etiska problemställningar.
För denna doktorandplats beaktas även följande:
stor erfarenhet av dataanalys samt programmering, och därmed efarenhet från mjukvaror som exempelvis SPSS, QTM, Visual 3D, Theia, machine learning, Matlab och Python.
kunskap inom matematik, fysik eller motsvarande som krävs för förståelsen av för projektet relevant biomekanik.
personlig lämplighet för anställningen, såsom engagemang, effektvitet, noggrannhet, ansvarstagande och förmåga att strukturera sitt arbete och hålla deadlines, samt att organisera och arbeta i grupp i en laboratoriemiljö.
praktiskt erfarenhet från genomförande av datainsamling i forskningsprojekt inom biomekanik med användning av metoderna som löpband med 3D kraftmätning, kraftplattor, rörelseanalyssystem, styrkemätning, IMU och initiativtagande för nya metoder.
erfarenhet från tillämpning av forskningsdata till idrotten genom, t.ex. samarbete med idrottsförbund e.dyl.
erfarenhet från vetenskapligt skrivande och publicering i peer reviewed internationella vetenskapliga tidskrifter.
Antagning och anställning
Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i GIH:s antagningsordning. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
Övriga villkor, Varaktighet/Arbetstid och lön
Detta är en förkortad annons, för att se fullständig annons och läsa mer om övriga villkor, varaktighet/arbetstid och lön hänvisas till den fullständiga annonsen som finns på GIH.se https://web103.reachmee.com/ext/I006/1256/job?site=6&lang=SE&validator=cdf89f6f3bbd79d65ccb9417419334c3&job_id=p989
Sista ansökningsdag
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 9 augusti 2026.
Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
(org.nr 202100-4334), https://www.gih.se/
114 86 STOCKHOLM Arbetsplats
Gymnastik och idrottshögskolan Kontakt
Facklig företrädare, Saco-S
Kerstin Hamrin kerstin.hamrin@gih.se +46812053816 Jobbnummer
10004863