Doktorand i språkdidaktik

Institutionen för ämnesdidaktik tillhör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.
Vi bedriver utbildning och forskning inom språkdidaktik samt inom matematikdidaktik, naturvetenskapernas didaktik och de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-amnesdidaktik/.
Forskarutbildningsämne
Forskningsområdet språkdidaktik innefattar engelska, moderna språk, modersmål, svenska och svenska som andraspråk. Vår forskning rör språk och litteratur i relation till formellt och informellt lärande i alla åldrar och har olika teoretiska perspektiv. Vi undersöker exempelvis frågor om språk- och litteraturundervisningens innehåll, förutsättningar och former, lärares och elevers/inlärares tänkande om undervisning och lärande i språk, även i relation till en bredare social kontext. Vår forskning är ofta klassrumsbaserad och vi kan samarbeta med lärare i skolan och andra utbildningsformer i forsknings- och utvecklingsprojekt, och även med forskare från andra ämnesdidaktiska och angränsande språk- och litteraturvetenskapliga discipliner.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet språkdidaktik. Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i språkdidaktik har den som fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet språkdidaktik varav minst 15 hp examensarbete i språkdidaktik, språk eller därmed jämförbart huvudområde.
Urval
Grunden för urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven till utbildning på forskarnivå i språkdidaktik är graden av förmåga att tillgodogöra sig sådan utbildning. Urvalskriterier:
- Tidigare utbildning i allmänhet. Bedömning sker med hänsyn till såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
- Tidigare vetenskaplig produktion (examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion). Vid bedömningen beaktas också tidsaspekten; d v s i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling. Den vetenskapliga produktionen bedöms med avseende på kritisk förmåga, analytisk förmåga, självständighet och kreativitet.
- Redogörelsen ska innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på relevans, originalitet, genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid).
- Tillgänglig handledarkompetens.
- Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
- Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
För mer information, kontakta gärna våra ämnesansvariga: professor Camilla Bardel, mailto:camilla.bardel@su.se
, tfn 08-120 767 23, för engelska och moderna språk med didaktisk inriktning; professor Kristina Danielsson, mailto:kristina.danielsson@su.se
, tfn 08-120 766 57, för svenska med didaktisk inriktning; eller professor Christina Hedman, mailto:christina.hedman@su.se
, tfn 08-120 766 90, för svenska som andraspråk med didaktisk inriktning.
Ytterligare information lämnas av prefekten, Anna Chryssafis, tfn 08-12 07 67 87, mailto:anna.chryssafis@su.se
, eller studierektorn för utbildning på forskarnivå, BethAnne Paulsrud, mailto:bethanne.paulsrud@su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Projektbeskrivning ska omfatta maximalt 2500 ord (exklusive referenser) i enlighet med de specifikationer som anges på sidan "https://www.su.se/institutionen-for-amnesdidaktik/forskning/bÃ¶rja-forska/instruktioner-fÃ¶r-projektbeskrivning-i-doktorandansÃ¶kan-1.828770.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
