Doktorand i petrologi
Stockholms Universitet / Geologjobb / Stockholm Visa alla geologjobb i Stockholm
2025-12-08
Institutionen för geologiska vetenskaper är en del av Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.
Institutionen består av cirka 80 anställda och inkluderar lärare, forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Verksamheten vid institutionen består av ett brett utbud av grundläggande och tillämpad forskning inom marin geologi och geofysik, geokemi samt klassisk geologi.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-geologiska-vetenskaper/.
Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt syftar till att undersöka beteendet hos sällsynta jordartsmetaller (REE) under under flerfasdeformation. För att uppnå detta kommer projektet att integrera kvantitativa analyser av REE-haltiga mineraler i bergarter och ådror - baserat på petrologiska, geokemiska och geokronologiska data.
Den framgångsrika kandidaten kommer att få möjlighet att utföra fältarbete i Alperna.
Som en del av detta fyraåriga projekt kommer du att få utbildning i termodynamisk modellering och mikroanalytiska tekniker (svepelektronmikroskop, elektronmikrosond, Raman-mikrospektroskopi, laserablation induktivt kopplad plasmamassaspektrometri, sekundärjonmasspektrometri) för att rekonstruera omfattningen och mekanismerna för REE-rörlighet under flerfasdeformation.. Projektet kommer att vara baserat vid Stockholms universitet och stöds av ett nätverk av nationella och internationella samarbetspartners.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet beskrivs i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet geologi:
- minst 90 hp i geovetenskap
- minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och/eller biologi beroende på den valda ämnesinriktningen inom geologi
- dessutom minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive 30 hp självständigt arbete i geovetenskap.
Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- kandidaternas dokumenterade kunskaper om petrology och geokemi
- skriftliga och muntliga kunskaper i engelska
- förmåga till analytisk tänkandeförmåga att samarbeta
- kreativitet, initiativförmåga och självständighet.
Bedömningen kommer att baseras på tidigare erfarenheter och betyg, examensarbetets kvalitet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer och den sökandes skriftliga motivering för att söka anställningen. Det är en fördel att ha erfarenhet av petrografisk analys av metamorfa och/eller magmatiska bergarter, mikroanalytiska studier och eventuellt termodynamisk modellering.
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av Associate Prof. Paola Manzotti, mailto:paola.manzotti@geo.su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
