Doktorand i neurologi
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-08-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med neurologisk forskning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på https://www.uu.se/institution/medicinska-vetenskaper/
Enheten för neurologi bedriver patientnära kliniska studier inom många olika sjukdomsspektra. Ett exempel är projektet kring optimering av behandling vid Parkinsons sjukdom. Projektet omfattar kliniska studier med olika studiedesigner från kliniska prövningar till registerstudier. Vi använder laborativa, radiologiska och nuklearmedicinska metoder, samt kliniska skattningar. Här finns goda möjligheter till spännande forskning i internationell framkant.
Arbetsuppgifter
Arbetet handlar om design, planering, genomförande och analys av kliniska behandlingsstudier där patienter med Parkinsons sjukdom kommer att inkluderas vid Neuromottagningen på Akademiska sjukhuset. De planerade studierna rör främst nya formuleringar av levodopa, men också andra substanser. Arbetet kommer att inkludera såväl kliniska studier med lokala patienter som registerdata för analys av nationell "real world"-användning av nya parkinsonläkemedel. Det finns mångåriga erfarenheter av liknande studier och vi har nära samarbete med kollegor inom neurologi, samt med andra specialiteter, både nationellt och internationellt.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
- Avlagt examen på avancerad nivå inom medicin, eller
- Fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- På något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Goda kunskaper i svenska och engelska krävs för de aktuella arbetsuppgifterna eftersom såväl datainsamling som dataanalys sker på svenska i flera av studierna. Personliga egenskaper som självständighet och initiativtagande är värdefulla.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av neurovetenskaplig forskning ses som meriterande. Kunskaper i italienska är meriterande eftersom vi samarbetar med universitetet i Bologna inom vissa projekt. Intresse för klinisk neurologi är önskvärt.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde december 2025 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Dag Nyholm, 018-6115038, mailto:dag.nyholm@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2025, UFV-PA 2025/2570.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2570". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper Jobbnummer
9480112