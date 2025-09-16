Doktorand i materialkemi
2025-09-16
Beskrivning av verksamheten
Denna anställning kommer att ingå i forskargruppen Next-generation Electrochemical Energy Materials (NEEM) vid Centrum för Analys och Syntes (CAS) på Kemiska institutionen.
Kemiska institutionen bedriver forskning inom alla kärnområden av kemi med det övergripande temat forskning för ett hållbart samhälle. Möjliga synergier mellan denna tjänst och centrala forskningsområden inom institutionen innefattar syntes och karakterisering av organiska, oorganiska och polymera molekyler och material för katalys, solceller, energilagring och konverteringsapplikationer, bland andra områden.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se. https://www.lth.se/forskning/forskarutbildning/
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar forskarutbildning inom området materialkemi. Forskningsområdena överlappar till viss del med de vetenskapliga ämnena oorganisk kemi, fysikalisk kemi och fysik. Forskningen fokuserar på att utveckla nya typer av elektrolyter och tillsatser för manganbaserade flödesbatterier samt att erhålla en grundläggande förståelse för deras verkningsmekanismer. Samarbete med forskare inom andra områden av kemi, fysik och olika ingenjörsvetenskaper utgör en viktig del av forskarutbildningen.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Som en del av detta forskningsprojekt kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att omfatta utveckling av vattenbaserade elektrolyter, design av elektrolyttillsatser samt demonstration av ett fullt fungerande manganbaserat redoxflödesbatteri med förbättrad prestanda. Du kommer att använda elektrokemiska metoder och mikroskopitekniker för att utvärdera effektiviteten och klarlägga de underliggande verkningsmekanismerna. Projektet syftar till att hantera centrala utmaningar i utvecklingen av manganbaserade flödesbatterier, framför allt låg verkningsgrad och snabb kapacitetsnedbrytning.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Designa elektrolyter och tillsatser för att optimera den elektrokemiska prestandan, förbättra stabiliteten och förlänga batteriets livslängd.
Utföra elektrokemisk karakterisering (t.ex. EIS, CV, LSV), vibrationsspektroskopi (FTIR, Raman) samt mikroskopianalyser (SEM).
Utveckla egna operando-tekniker för att utvärdera cellprestanda och erhålla grundläggande insikter i batteribeteende. Installera, driva och underhålla testsystem för redoxflödesbatterier.
I arbetsuppgifterna kan det även komma att ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden).Kvalifikationer
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå uppfyller du som har:
avlagd examen på avancerad nivå eller
fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för materialkemi uppfyller du som har:
Minst 30 högskolepoäng av relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
En examen på avancerad nivå inom kemiteknik, nanoteknik, eller något närliggande ämnesområde
Övriga krav
För att tillgodogöra sig den aktuella forskarutbildningen krävs även:
kunskaper och färdigheter relevanta för examensarbetet och studieämnet
god förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande
För den aktuella forskarutbildningen är följande meriterande:
Kurs eller dokumenterad kunskap om elektrokemi
Tidigare erfarenhet av elektrokemisk karakterisering, till exempel LSV och CV
Kunskap om andra relevanta materialkarakteriseringstekniker, såsom röntgendiffraktion och SEM.
